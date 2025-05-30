İBB'deki ahtapotun kollarından Adem Soytekin'in sahibi olduğu ASOY İnşaat yetkilisi Nezahat Kurt, İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, İBB'den aldığı ihalelerle bir anda zenginleşen Murat Kapki'nin kuzeni Berat Çağrı Kapki, Eyüp Subaşı'nın şirketinin Genel Müdürü Abdussamet Baydar, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, İBB Koruma Müdürü Mustafa Akın ve dosyada "naylon faturacı" olarak anılan sözde iş insanı Sarp Yalçınkaya, adli merciler ve emniyet güçlerine telefonlarının şifrelerini vermeyip dijital incelemeyi engelledi. Yeni Şafak'ın haberine göre, soruşturmayı yürüten savcılık, bu direnişin arkasında nelerin gizlendiğine odaklandı.

DELİL KARARTMA

Tanık beyanlarına göre Kadriye Kasapoğlu, İmamoğlu'nun şahsi telefonunu, delil niteliği taşıyabileceği gerekçesiyle saklaması için bir daire başkanına teslim etti. Savcılık, bu eylemin "delil karartma" kapsamında değerlendirilebileceği ihtimali üzerinde duruyor.

PARA KURYELİĞİ YAPTI

Birçok ifadede adı geçen Berat Çağrı Kapki, ihalelerden elde edilen parayı taşıyan kilit kişilerden biri. Para transferlerinde aktif olarak kullanıldığı ifade ediliyor. Telefon şifresini, para trafiğine dair verilere ulaşılmaması için vermediği düşünülüyor.

NİYE BİRLİKTE GİTTİLER?

Sarp Yalçınkaya'nın, hafriyat tekelini elinde tutan firari Murat Gülibrahimoğlu ile birlikte özel jetle yurt dışına çıktığı tespit edilmişti. Bu yolculuğun zamanlaması ve içeriği merak ediliyor. Yalçınkaya'nın, dijital inceleme açısından büyük önem arz eden telefonunun şifresini bu seyahate dair içerik ve yazışmaların üzerini örtmek için vermediği değerlendiriliyor.

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