  • İBB soruşturmasında yeni gelişme! Antalya Büyükşehir Belediyesi personeli Yellice tutuklandı
Güncel

İBB soruşturmasında yeni gelişme! Antalya Büyükşehir Belediyesi personeli Yellice tutuklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediyesi personeli Yasin Yellice tutuklandı.

29 Mart 2026 Pazar 13:33
İBB soruşturmasında yeni gelişme! Antalya Büyükşehir Belediyesi personeli Yellice tutuklandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, İBB'ye yönelik "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürüttüğü yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

Bu kapsamda, Antalya Büyükşehir Belediyesi personeli Yasin Yellice hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yellice'yi Antalya'da gözaltına aldı.

Yellice, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilerek tutuklandı.

