28 Ağustos 2025 Perşembe
  • İBB soruşturmasında yeni perde: İnan Güney'in belgeleri araştırılıyor
Güncel

İBB soruşturmasında yeni perde: İnan Güney'in belgeleri araştırılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan İnan Güney'in makam odasında ele geçirilen belgeler için yeni bir soruşturma başlatıldı. Belgelerin, mevcut dosyayla doğrudan bağlantılı olmadığı belirlendi.

27 Ağustos 2025 Çarşamba 22:16
İBB soruşturmasında yeni perde: İnan Güney'in belgeleri araştırılıyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Güney'in makam odasında yapılan aramada emniyet güçlerine teslim edilen ve Beyoğlu Belediyesince yapılan eski tarihli bazı ihalelere ilişkin bilgiler içeren belgelere el konulduğu öğrenildi.

İncelenen evrakın bu soruşturma dosyasıyla irtibatlı olmadığı anlaşılırken, söz konusu belgelere ilişkin yeni soruşturma başlatıldı.

