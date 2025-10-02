İSTANBUL 22°C / 17°C
  İBB trolleri lüks rezidanstan çıktı! CHP'li belediyelerden para aktı
Güncel

İBB trolleri lüks rezidanstan çıktı! CHP'li belediyelerden para aktı

İBB'ye yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında tutuklanan çıkar amaçlı suç örgütünün sosyal medya yapılanmasının lideri Alican Ayvataş'ın, Ataşehir'de aylık 100 bin TL'ye kiraladığı lüks rezidanstaki ofisinden troll ağı yönettiği ortaya çıktı. Öte yandan Ayvataş'ın ablası üzerine kurulan şirketin hesaplarında CHP'li belediyelerden milyonlarca liralık para hareketi tespit edildi.

2 Ekim 2025 Perşembe 07:55
İBB trolleri lüks rezidanstan çıktı! CHP'li belediyelerden para aktı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İBB'ye yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında, çıkar amaçlı suç örgütünün sosyal medya yapılanmasının lideri olarak gözaltına alınan ve 15 Ağustos'ta tutuklanan Alican Ayvataş'ın, Ataşehir'de aylık 100 bin TL'ye kiraladığı lüks rezidanstaki ofisinden troll ağı yönettiği ortaya çıktı. Lise mezunu olduğunu belirten Ayvataş, ifadesinde ZamHaber gibi toplam 45 milyon takipçili birçok sosyal medya hesabını Ubeyt Bartın, Utku Doğruyol ve Mahir Gün ile birlikte organize ettiklerini kabul etti.

Bu hesaplardan suç örgütü lehine manipülatif paylaşımlar yapılarak kamuoyu hükümete karşı kışkırtıldı. Operasyonda 9 kişi gözaltına alınıp tutuklandı.

Sabah'ın haberine göre, Ayvataş'ın ablası üzerine kurulan "Fikirkolik Dijital Medya" adlı şirketin hesaplarında CHP'li belediyelerden milyonlarca liralık para hareketi tespit edildi.

Ayvataş'ın İBB üst düzey yöneticileri Murat Ongun, Emrah Bağdatlı ve Yiğit Oğuz Duman ile bağlantısı olduğu belirlendi.

MASAK raporu, bu ağın sistematik ve örgütlü çalıştığını vurguladı.

Ayvataş ise trol paylaşımları "gazetecilik ve basın özgürlüğü" olarak savundu.

