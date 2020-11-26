İBB, Uluslararası Göç Örgütü'nün yardım kolilerini sahiplendi!

<p class=''>'Birlikte Başaracağız' sloganı ile yardım kampanyası başlatan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Uluslararası Göç Örgütü'nün erzak kolilerine kendi sloganını yapıştırdığı belirlendi.</p><p>Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar büyük tepki çekti.</p><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2020/11/26/envb_0uw8aec46a-261120201606390900d4d502a7.jpg'/><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2020/11/26/envcamcweaira_y-261120201606390900269f16a4.jpg'/>