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İBB, Uluslararası Göç Örgütü'nün yardım kolilerini sahiplendi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Uluslararası Göç Örgütü'nden alınan erzak kolilerine kendilerine ait olan 'Birlikte Başaracağız' logoları yapıştırdığı ortaya çıktı.

26 Kasım 2020 Perşembe 14:44 - Güncelleme: 26 Kasım 2020 Perşembe 14:44
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'Birlikte Başaracağız' sloganı ile yardım kampanyası başlatan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Uluslararası Göç Örgütü'nün erzak kolilerine kendi sloganını yapıştırdığı belirlendi.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar büyük tepki çekti.

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