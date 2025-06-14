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İBB yine bildiğimiz gibi: Binlerce öğrenci mağdur oldu

İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından öğrencilere verilen ulaşım desteğinin iki aydır yatırılmadığı öğrenildi. üste patlak veren rüşvet ve ihale usulsüzlüklerine ilişkin soruşturmalar, kamusal hizmetleri vurdu. Rüşvet ağının tepe ismi olmakla suçlanan İBB Başkanı İmamoğlu'nun “ulaşım desteğinin” iki aydır durduğu, öğrencilere verilen abonmanlık yüklemesinin yapılmadığı ortaya çıktı.

SABAH14 Haziran 2025 Cumartesi 09:44 - Güncelleme:
İBB yine bildiğimiz gibi: Binlerce öğrenci mağdur oldu
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) büyük vaatlerle duyurduğu "Genç Üniversiteli Ulaşım Desteği" programı, yüz binlerce öğrencinin umutlarını boşa çıkardı. Aralık ayında burs çıkmayan öğrencilere verileceği açıklanan ulaşım desteği, mayıs ve haziran aylarında yatırılmayınca öğrenciler adeta isyan etti. İBB tarafından toplam 22 bin 522 öğrenciye ulaşım desteği sözü verildiği halde, tek kuruş ödeme yapılmadığı ortaya çıktı.

ÖDEMELER HALA YAPILMADI

2023-2024 eğitim yılı başında İBB, Üniversiteli Eğitim Desteği bursuna başvurup hak kazanamayan 22 bin 522 öğrenciye aylık 381 TL ulaşım desteği sağlanacağını açıklamıştı. Ancak bu destek, mayıs ve haziran aylarında öğrencilerin İstanbulkart'larına yatırılmadı. Öğrenciler, "İBB'ye güvenip abonman yüklemedik, şimdi hem cebimiz yandı hem zamanımız." diyerek sosyal medyada duruma tepki gösterdi.

MAĞDURİYET BÜYÜYOR

Öğrenciler, İBB'nin bilgi hattı olan ALO 153'ü defalarca aradıklarını, ancak her seferinde "Destek ödemesiyle ilgili henüz bir bilgi bulunmamaktadır." yanıtını aldıklarını belirtti. Aradan geçen iki aya rağmen herhangi bir açıklama yapılmaması tepkilerin dozunu artırdı.

DESTEK YOK ZARAR ÇOK

Öğrenciler, destek sözlerine güvenerek bütçelerini buna göre planladıklarını ancak şimdi çok daha fazla zarara uğradıklarını söylüyor. "Abonman almamak için destek bekledik, sonunda normal ücretle yolculuk yaptık. Ayda 381 TL yerine 600 TL'yi aştık. Hem destek verilmedi hem daha fazla harcadık." diyen gençler, yetkililerden net ve resmi bir açıklama bekliyor.

"BU KADAR CİDDİYETSİZLİK OLMAZ"

İstanbul'da üniversite öğrencisi olan F.M., yaşadığı mağduriyeti şu sözlerle anlattı: "İBB bursuna başvurmuştum ama çıkmadı. Bunun yerine ulaşım desteği alacağımız söylendi. İstanbulkart'ımıza her ay 381 TL yüklenmesi gerekiyordu. Ancak mayıs ve haziran aylarında hiçbir ödeme yapılmadı. Belediyeye güvenip cebimden abonman parası çıkmasın diye yükleme yapmadım. Ama bu süreçte abonmandan çok daha fazlası cebimden çıktı. ALO 153'ü aradım ama hiçbir bilgi verilmiyor. Bu kadar ciddiyetsizlik bir kamu kurumuna yakışmıyor."

İBB'nin verilerine göre: Üniversiteli Eğitim Desteği'ne toplam 231 bin 464 öğrenci başvurdu. İlk 100 bin öğrenciye nakdi burs verildi. Burs alamayan 22 bin 522 öğrenciye ise 2025 yılı sonuna kadar ulaşım desteği sağlanacağı duyuruldu. Gençlerin İstanbulkart'ına aylık abonman olarak yükleneceği söylenen ulaşım desteğinin, mayıs ve haziran aylarında yapılmadığı ortaya çıktı.

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