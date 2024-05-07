İBB yine toprak döktü

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ataköy'deki katlı otopark inşaatına hafriyat döktü. Daha önce yarım kalan metro şaft tüneline moloz döküp kapatmasıyla tepki çeken İBB, benzer bir skandala daha imza attı. Yeni Şafak'ın haberine göre, AK Parti döneminde toplu taşımayı teşvik etmek üzere Marmaray istasyonlarının çevresine inşa etmeye başladığı otoparklardan biri olan Ataköy Marmaray istasyonu zemin altı katlı otoparkın üzeri bir hafta önce CHP'li İBB tarafından toprakla kapatılmaya başlandı.

AK PARTİ BAŞLATTI CHP DURDURDU

Marmaray Ataköy İstasyonu'na entegre bir şekilde planlanan zemin altı katlı otoparkın yapımına İBB'nin AK Parti yönetiminde olduğu dönemde başlandı. Toplu taşımayı teşvik etmek ve bölgelerdeki otopark ihtiyacını karşılamak amacıyla yapımına başlanan otopark İBB'nin CHP yönetimine geçtiği 2019 yılından sonra durdu.

5 YILDIR ATIL VAZİYETTE

5 yıldır atıl ve inşaatı durdurulmuş vaziyette bulunan zemin altı katlı otoparkın üzeri 1 hafta önce toprakla kapatılmaya başlandı. İBB, 2023 Nisan'da, AK Parti döneminde yapımına başlanan Sancaktepe-Yenidoğan metrosunun inşaatını moloz dökerek kapatmıştı.