İBB yolsuzluğunda bir itiraf daha! Rant tezgahından Halk TV çıktı

İşadamı Yusuf Yadoğlu, İBB'deki rüşvet çarkını anlattı. Yadoğlu, Halk TV'deki toplantıda, işletmecisi olduğu İETT garajındaki malzemelerin satışına zorlandığını söyledi.

Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında itirafçı olan işadamı Yusuf Yadoğlu, 2021 yılına kadar işletmesini yürüttüğü İETT'ye ait Ayazağa Garajı'ndaki malzemelerin satışı sürecini ayrıntılı olarak anlattı.

"HALK TV BİNASINDA BULUŞTUK"

İstanbul'da devam eden yolsuzluk soruşturmasında itirafçı olan İş İnsanı Yusuf Yadoğlu, 2021 yılına kadar işletmeciliğini yaptığı İETT'ye ait garajdaki malzemelerinin yeni işletmeci Ulaşım A.Ş.'ye satışı için Halk TV'nin firari sahibi Cafer Mahiroğlu'nun iş takibi yaptı.

Mahiroğlu'nun aracılığıyla Özgür Karabat ve Ulaşım A.Ş.'nin sahibi Remzi Baka ile Halk TV'nin Bakırköy'deki binasında bir araya geldiklerini söyleyen Yusuf Yadoğlu, görüşmede Cafer Mahiroğlu'nun Remzi Baka'ya hitaben "Hem adamın işini almışsınız hem de malzemelerini ölü fiyatına almak istiyorsunuz. Bu doğru değil." dediğini ifade etti. Yadoğlu, bu görüşme sayesinde Remzi Baka ile garajdaki malzemelerin satışı konusunda anlaştıklarını belirtti.

"GARAJDA YÜKLÜ MİKTARDA MALZEME BULUNUYORDU"

Sabah'ın haberine göre, Savcılığa ifade veren İş İnsanı Yusuf Yadoğlu şunları kaydetti:

Aziz İhsan Aktaş'ın dosyaya sunduğu protokolden de bahsetmek istiyorum. Ayazağa garajının sözleşme süresi 31.03.2021 tarihinde bitiyordu. Garajın ihalesini Ulaşım A.Ş firması almıştı. Garajda yüklü miktarda malzeme bulunuyordu. Bu malzemeleri satın alması için Remzi Baka'yla görüştüm. Kardeşi Şaban'ı bana yönlendirdi.

Yaptığımız görüşmede çok düşük teklif verdikleri için tekliflerini kabul etmedim. Bunun üzerine Cafer Mahiroğlu'nu aradım. Özgür Karabat'ın, Ulaşım A.Ş üzerinde sözü geçtiği için Özgür Karabat ile görüşmesini, garajda bulunan malzemelerin Ulaşım A.Ş firması tarafından alınmasını söylemesini istedim. Bana kanalda olduğunu söyleyerek kanala gelmemi söyledi. Bakırköy'de Halk TV'nin binasına gittim. Bir süre sonra Özgür Karabat ve Remzi Baka da buraya geldi.

"PARAMA BLOKE KOYDU VE HALEN BANA ÖDEMEDİ"

Malzemelerin geliş fiyatının faturalarıyla birlikte sunacağımı belirttim. Bunun üzerine Remzi Baka'yla bir anlaşma sağladık. Sonraki günlerde İbrahim Bülbüllü'ye ait Beylikdüzü'nde bulunan, ismini hatırlamadığım ofiste Remzi Baka'yla buluştuk. Görüşmede İbrahim Bülbüllü ve Aziz İhsan Aktaş da bulunuyordu. Görüşme neticesinde Aziz İhsan Aktaş tarafından dosyaya sunulan 02.03.2021 tarihli protokolü imzaladık. Bu protokolde benim dönemimde çalışan işçilerin işten ayrılmaları halinde kıdem tazminatlarının ödenmesi konusunda bir ihtilaf yaşadık. Remzi Baka bu işçilerin kıdem tazminatlarını ödemeyeceğini söyledi. Benim depomdaki malzemeler yaklaşık 25 milyon lira tutuyordu. Bunun için yaklaşık 17 milyon liralık çek vereceğini, 8.5 milyon liralık kısma bloke koyacağını, işçilerin kıdem tazminatlarını buradan ödeyeceğini, kalan miktarı daha sonra bana ödeyeceğini söyledi. Ancak işçilerin kıdem tazminatlarını ödemedi, bunları ben ödedim. 8.5 milyon liraya da bloke koydu ve halen bana ödemedi."

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