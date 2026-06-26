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İBB yöneticisi Karaal'ın kaçırma olayında son gelişme: Yeni tutuklama talepleri var

İstanbul Maltepe'de evinin önünden kaçırılan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal ile ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Daha önceki operasyonlarda tutuklamaların yaşandığı olayla ilgili gözaltına alınan 10 şüpheli daha adliyeye sevk edildi. Savcılık, şüphelileri 'yol kesmek suretiyle yağma' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderdi.

IHA26 Haziran 2026 Cuma 15:06 - Güncelleme:
İBB yöneticisi Karaal'ın kaçırma olayında son gelişme: Yeni tutuklama talepleri var
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İstanbul Maltepe'de evinin önünden kaçırılan ve 36 saatlik operasyonun ardından kurtarılan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal ile ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce gerçekleştirilen operasyonlarda 12 zanlı gözaltına alınmış, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 6'sı hakkında adli kontrol kararı verilmişti.

Art arda yapılan operasyonlarda 10 şüpheli daha gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 4'ünün Karaal'ın kaçırılmasında yer alan zanlılar olduğu açıklanmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 10 şüpheli sabah saatlerinde Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılık işlemleri tamamlanan 10 şüpheli "yol kesmek sureti ile yağma" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

  • İBB yöneticisi
  • Erhan Karaal
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