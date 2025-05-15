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İBB yönetimi emekçiye hakkını veremedi... Metro İstanbul işçilerinden grev kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirak şirketi Metro İstanbul işçileri, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine grev kararı aldı. Bu kapsamda 27 Mayıs'ta işçilerin greve çıkması nedeniyle megakentte metrolar sefer yapmayacak. İBB'nin yönetimi hem işçileri mağdur ederken, hem de İstanbulluyu yolda bırakmış oldu.

HABER MERKEZİ15 Mayıs 2025 Perşembe 11:18 - Güncelleme:
İBB yönetimi emekçiye hakkını veremedi... Metro İstanbul işçilerinden grev kararı
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İşçilerin grev kararı alması nedeniyle İstanbul'da 27 Mayıs'ta metro seferleri yapılamayacak.

CHP'li İBB yönetimi altında mağdur olan işçiler, haklarını grev ve protesto yoluyla aramaya başladı. Bu kapsamda Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası ile Metro İstanbul A.Ş. arasında yürütülen toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlanamadığı için 24 Nisan'da grev kararı alan işçiler, arabuluculuk sürecinde de yine anlaşılamayınca tekrar grev kararı aldı.

GREV KARARI MESAJLA GÖNDERİLDİ

Sendika, grev kararını işçilere mesajla bildirildi. O mesajda, "Değerli emekçilerimiz son dönemde işveren yetkilileri ile yapmış olduğumuz görüşmelerde yapılan teklif, beklentilerimizin çok altında kalmış olduğundan, istişareler neticesinde Demiryol-İş Sendikası Genel Merkezi'ne 27 Mayıs 2025 tarihinde grev kararı alınması yönünde görüş bildirilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Krizin çözülememesi halinde İstanbul'da metro seferleri duracak, her zaman olduğu gibi yine 16 milyon vatandaş mağdur olacak.

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