İşçilerin grev kararı alması nedeniyle İstanbul'da 27 Mayıs'ta metro seferleri yapılamayacak.

CHP'li İBB yönetimi altında mağdur olan işçiler, haklarını grev ve protesto yoluyla aramaya başladı. Bu kapsamda Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası ile Metro İstanbul A.Ş. arasında yürütülen toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlanamadığı için 24 Nisan'da grev kararı alan işçiler, arabuluculuk sürecinde de yine anlaşılamayınca tekrar grev kararı aldı.

GREV KARARI MESAJLA GÖNDERİLDİ

Sendika, grev kararını işçilere mesajla bildirildi. O mesajda, "Değerli emekçilerimiz son dönemde işveren yetkilileri ile yapmış olduğumuz görüşmelerde yapılan teklif, beklentilerimizin çok altında kalmış olduğundan, istişareler neticesinde Demiryol-İş Sendikası Genel Merkezi'ne 27 Mayıs 2025 tarihinde grev kararı alınması yönünde görüş bildirilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Krizin çözülememesi halinde İstanbul'da metro seferleri duracak, her zaman olduğu gibi yine 16 milyon vatandaş mağdur olacak.