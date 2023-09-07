İBB yönetimi İnönü Vakfı'nın İSKİ aboneliğini iptal etti! Gerekçesi şaşkına çevirdi

Heybeliada'da bulunan İnönü Vakıf Müzesi'nde şaşkına çeviren bir olay yaşandı. İddiaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Adalar İSKİ Şube Müdürlüğü Heybeliada'da bulunan İsmet İnönü Müzesi'nin suyunu kesti. İSKİ'nin su kapama bildiriminde yazılan açıklama ise görenleri hayrete düşürdü.

İNÖNÜ ÖLELİ 50 YIL OLDU

Adalar İSKİ Şube Müdürlüğü 6 Eylül 2023 tarihinde Heybeliada'da bulunan İnönü Vakfı'na bir bildirim göndererek müzenin aboneliğini iptal etti. İSKİ'nin İnönü Vakfı'na gönderdiği su kapama bildiriminde kapama gerekçesi olarak 'Abone vefatı' olduğu belirtildi.

AYEDAŞ'DA ELEKTRİĞİ KESTİ

İSKİ'nin 'Abone vefatı' nedeniyle su bağlantısını kestiği İnönü Müzesi'nin elektriği de AYEDAŞ tarafından aynı gerekçe ile kesildi. İSKİ'nin ve AYEDAŞ'ın 25 Aralık 1973'te hayatını kaybeden 2. Cumhurbaşkanı ve CHP 2. Genel Başkanı İsmet İnönü için aradan geçen 50 yılın ardından 'vefat' nedeniyle su kesintisi yapması kafalarda soru işareti oluşturdu.