İSTANBUL 32°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Ekim 2024 Cumartesi / 2 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2452
  • EURO
    37,6376
  • ALTIN
    2921.55
  • BIST100
    9109.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İBB Zabıtasının İsrail'i boykot pankartı astığı gerekçesiyle ceza kestiği esnafa, AK Parti'den destek
Güncel

İBB Zabıtasının İsrail'i boykot pankartı astığı gerekçesiyle ceza kestiği esnafa, AK Parti'den destek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) zabıtasının İsrail'i boykot pankartı astığı gerekçesiyle ceza kestiği esnafa, AK Parti destek ziyaretinde bulundu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, cezaya tepki göstererek, “O kadar güzel ceza yenmez” dedi .

IHA5 Ekim 2024 Cumartesi 10:10 - Güncelleme:
İBB Zabıtasının İsrail'i boykot pankartı astığı gerekçesiyle ceza kestiği esnafa, AK Parti'den destek
ABONE OL

Pendik'te, Filistin'e destek amacıyla binasına "Bu işletmede boykot ürünleri kullanılmamaktadır" yazan bir işletmeye İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından para cezası kesilmesinin ardından, ceza kesilen esnafa AK Parti'den destek geldi. AK Parti Genel Başkan yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ceza kesilen esnafa destek ziyaretinde bulunurken, Genel Başkan Yardımcısı Yavuz , "O kadar da güzel ceza yenmez" dedi.

Pendik'te Filistin'e destek amacıyla binasına "Bu işletmede boykot ürünleri kullanılmamaktadır" yazan bir işletmeye İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından para cezası kesilmişti. Olay sosyal medyada ve basında yer aldıktan sonra tepki toplamış ceza kesilen işletmenin ortağı Ferhat Sevgi, "Biz bunu ortağım Mesut Bey ile beraber şeref madalyası olarak göğsümüzde taşıyacağız" demişti. İBB zabıtasının ceza kestiği esnafa AK Parti'den destek ziyareti gerçekleşti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ceza kesilen esnafa destek ziyaretinde bulundu. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin o ziyareti sosyal medya hesabından paylaştı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, cezaya tepki göstererek, "O kadar güzel ceza yenmez" dedi . Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ise başka bir fabrikanın Filistin bayrağı astığını gördüğünü ve fabrikaya teşekkür ziyaretinde bulunduğunu söyleyerek , "Şehit Haniye'nin cenazesine katıldım. Orada o fabrika sahibi ile karşılaştım" dedi. İBB zabıtasının ceza kestiği işletmenin ortaklarından Ferhat Sevgi ise destek için teşekkür ederek, "Çok sayıda kişi cezayı ödemek için bize ulaştı. Gazze şeridimizden bize, 'Duruşunuzdan dolayı Allah razı olsun. Haracınızı ben ödemek istiyorum' diye yazdılar" dedi.

Esnafın İsrail boykotuna İBB'den ceza

İBB'nin yıkım işleminde arbede: Valilikten açıklama geldi

İBB'nin 1 yıldır bitiremediği proje vatandaşı bezdirdi
  • İstanbul Belediyesi
  • İsrail Boykotu
  • Ceza Tepkisi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.