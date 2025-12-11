İBB Meclisi aralık ayı toplantılarının ikinci oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Meclis'te söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Muhammet Kaynar, İBB'nin 2024 yılı Sayıştay raporu ile ilgili konuşma yaptı.

Kaynar, "Sayıştay tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 2024 yılı raporunda 131 adet usulsüzlük tespit edilmiştir. 2023 yılında da İBB'yle ilgili tespit edilen usulsüzlük sayısı 154'tü. İETT'yle ilgili 68, İSKİ'yle 38 adet usulsüzlük tespiti bulunmaktadır. Ayrıca 7 şirketi de denetlemiş, onlarla ilgili de onlarca usulsüzlük tespiti var." diye konuştu.

Belediye Başkan Vekilinin, bütçe sunumu sırasında 15 gün önce burada çeşitli rakamlar sunduğuna dikkati çeken Kaynar, şunları kaydetti:

"Bilançodan söylüyorum, gösteriyorum. 2024 yılı sonu itibarıyla kısa vadeli yabancı kaynaklar 109 milyar 448 milyon TL. 2024 yılı uzun vadeli yabancı kaynaklar 105 milyar 848 milyon TL. Toplam 215 milyar 297 milyon TL 2024 yılı itibarıyla borcu. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 2018 yılında 26 milyar 760 milyon TL olan borcu, 2024 yılı sonunda 215 milyar 297 milyon liraya çıkmış. 15 gün sonra da 2025 yılının raporu ortaya çıkacak."

Kaynar, İBB'nin borcunu avro bazında kıyasladığına işaret ederek, "İBB'nin, 2018 yılı sonundaki borcu yaklaşık 4,4 milyar euroya denk geliyor. 2024 yılı sonundaki borcu yaklaşık 5,9 milyar euro. Yani 1,5 milyar euro Büyükşehir Belediyesinin borcu artmış gözüküyor. Belediye Başkanvekilinin vermiş olduğu rakamların doğru olmadığını ifade etmek için bunu söyledim." dedi.

- "İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN FİNANSAL BORCU 3,8 MİLYAR DOLARDIR"

Sayıştay raporundaki bulgulara da değinen Kaynar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayıştay'ın birinci bulgusundan bahsetmek isterim. Bazı organizasyon ihalelerinde hatalı uygulamaların bulunması. 3 adet ihaleden bahsediliyor. Bu ihalelerin tamamı konser, organizasyon, reklam işleri. Sayıştay'ın ifadesiyle 'Rekabetçi koşullarda ihale iş ve işlemlerin gerçekleştirilmemesi sonucunda, mal ve hizmetlerin doğrudan işi gerçekleştirecek kişilerden temin edilememesi sebebiyle fiilen daha az maliyetle alınabilecek mal ve hizmetlerin daha yüksek bedelle yaptırıldığı anlaşılmıştır.' diyor. Sayıştay, 'İdarenin ve yüklenicinin maliyetine ilişkin karşılaştırma yapıldığında, iş kalemleri arasındaki maliyet farkının yüzde 22'ye kadar değiştiği görülmektedir.' diyor."