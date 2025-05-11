İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin rüşvet çarkına ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 'suç örgütü yöneticisi olmak', 'suç örgütüne üye olmak', 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'un kaynaklarını nasıl peşkeş çektiğine ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı.

Sabah'ın haberine göre, İBB ve iştirakleri tarafından hazırlanan bazı ihalelerin teknik şartnamesinin ihalenin verilmesine karar verilen şirket çalışanı tarafından hazırlandığı görüldü. Skandalın adresi ise Ankara Yenimahalle merkezli ÇEKİNO/Gardiyan firması oldu.

13 İHALE ADRESE TESLİM GİTTİ

Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden yapılan aramada ortaya çıkan detaylara göre, daha önce kamu kuruluşu olarak sadece Bingöl Belediyesi'nden 225 bin TL'lik iş alan ÇEKİNO/Gardiyan firmasının yolu bir şekilde İBB ile kesişti. ÇEKİNO/Gardiyan firması bu kapsamda İBB Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü, İSBAK, İSTTELKOM, İBB Akıllı Şehir Şube Müdürlüğü, Medya AŞ'nin açtığı yazılım geliştirme ihalelerini rekabetsiz olarak girdiği, 13 ihaleyi aldı. İhalelerden de toplam 472 milyon TL kazandı.

TEKNİK ŞARTNAMEYİ İHALEYİ ALAN FİRMA ÇALIŞANI HAZIRLADI

İhalelerde en dikkat çeken detay ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bilgi Teknolojileri Şube Müdürlüğü tarafından 2022 yılında açılan 1261200 kayıt numaralı ihale ile 2024 yılında yine İBB Bilgi Teknoloji Şube Müdürlüğü tarafından açılan 49592 kayıt numaralı ihalelerde yer aldı. İlgili ihalelerin ihale dokümanı incelendiğinde, ihalelere katılımı ve teklif vermeyi belirleyen en etkin özellik olan "teknik şartnamenin" ÇEKİNO/Gardiyan firmasının çalışanı olan Kemal Arda Kurt'un teknik şartname dosyasını hazırlayan kişi olması dikkat çekti.

YAN TEKLİF VEREN FİRMA HEP AYNI

İlgili ihalelerden 2022 yılında açılan ve Şubat 2023 yılında sözleşmesi imzalanan 1261200 kayıt numaralı ihalede Renis adlı firma ile ÇEKİNO/Gardiyan firması teklif verdi. Ancak geçerli sayılan tek teklifte ÇEKİNO/Gardiyan firması 8 Milyon 180 bin TL'ye ihaleyi kazandı. İhalenin ise "İstemci Yönetim Sistemi Lisans Artırım İşi" olduğu görüldü. 2024 yılındaki 49592 kayıt numaralı ihalede 13 milyon 200 bin TL İBB tarafından firmaya aktarıldı. Bu Yazılım Geliştirme Platformu konulu ihalede de yine aynı iki firma teklif verirken tek geçerli teklifin yine teknik şartnameyi hazırlayan ÇEKİNO/Gardiyan firması tarafından olduğu görüldü.

İSTİSNA GRUBUNDAN İHALELER

Diğer ihalelerde ise şu detaylar dikkat çekti:

İBB iştiraki İSBAK tarafından 2023 yılında 47234 kayıt numaralı "İçerik Yönetim Sistemi Ve İş Zekası Raporlaması Hizmet Alımı İşi" başlıklı açılan ihale, 3 milyon 990 bin TL'ye ÇEKİNO/ Gardiyan firmasına "İstisna" grubundaki 3G ihale maddesiyle doğrudan verildi.

İBB Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü tarafından 2023 yılında 155107 kayıt numaralı "İBB Halk Market Ve Diğer Uygulamalar Özelinde Yönetilen Hizmetlerin Oluşturulması" başlıklı açılan ihale, 5 milyon 740 bin TL'ye ÇEKİNO/ Gardiyan firmasına "İstisna" grubundaki 21B ile doğrudan verildi.

İBB iştiraki İSTTELKOM tarafından 2023 yılında 548771 kayıt numaralı "Bilişim Hizmetleri Alımı" başlıklı ihale, 16 milyon 800 bin 500 TL'ye ÇEKİNO/ Gardiyan firmasına "İstisna" grubundaki 3G ihale maddesiyle doğrudan verildi.

İBB Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü tarafından 2023 yılında 467071 kayıt numaralı "İBB Platform, Devops, Mobil Uygulama Ve Web Yazılım Geliştirme Süreçleri Yönetimi İşi" başlıklı ihale, 71 milyon 100 bin TL'ye ÇEKİNO/ Gardiyan firmasına verildi. Bu ihalede en belirgin detay ise teknik şartnamesine mevcut "İstanbulsenin uygulamasının bakımı" ve "Oracle SİEBEL Bakım Destek" başlığı da eklendiği için ihale açık da olsa teklif vermenin mümkün olmaması oldu.

2023 yılında 758594 kayıt numarasıyla İBB iştiraki İSTTELKOM tarafından 52 milyon 686 bin TL'ye ÇEKİNO/ Gardiyan firmasına verilen "Mobil Uygulama, Web Yazılım Geliştirme Ve Bakım Destek Hizmetleri Alımı İşi" başlıklı ihalede 3G istisna grubunda doğrudan firmaya verildi.

İBB Akıllı Şehir Şube Müdürlüğü tarafından 2023 yılında 1172147 kayıt numaralı "İBB Yazılım Ve Uygulamaları için Uygulamalar Bütünü Çerçeve Yazılımı Geliştirilmesi (App Framework) Ve Uzaktan Eğitim Platformu Alım İşi" başlıklı ihale, 54 milyon 870 bin 700 TL'ye ÇEKİNO/ Gardiyan firmasına verildi. Bu ihale de şartnamedeki tek marka 'APP FRAMEWORK' tanımlandığı ve şartnamenin içine Jira lisanslarının alımı işi de eklendiği için ihale açık da olsa teklif vermek mümkün değil.

Medya AŞ tarafından 2023 yılında 1470372 kayıt numarasıyla açılan "Proje Kapsamında Websitesi Teknik Altyapı Geliştirme Ve Hosting Hizmet Alımı" ihalesi yine 3G istisna ihalesi ile doğrudan ÇEKİNO/ Gardiyan firmasına verildi. Firma bu ihaleden ise 1 milyon 708 bin 500 TL kazandı.

İBB Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü tarafından 2024 yılında 49398 kayıt numarasıyla açılan "Gardiyan Lisans Güncellenmesi Ve Lisans Artırımı İşi" başlıklı ihalede Gardiyan ürünün ÇEKİNO'nun kendi ürünü olması nedeniyle başka bir firma tarafından satışının imkansız olduğu görüldü. İlgili firmanın kendi ürününe yönelik açılan ihalede ÇEKİNO, İBB'den 15 milyon 507 bin 500 TL aldı.

İBB Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü tarafından 2024 yılında 58671 kayıt numaralı "2024 Yılı İBB Platform, Devops, Mobil Uygulama Ve Web Yazılım Geliştirme Süreçleri Yönetimi İşi" başlıklı ihale, 108 milyon 505 bin 500 TL'ye ÇEKİNO/Gardiyan firmasını verildi. Bu ihalede ise İBB iştiraki BİMTAŞ ile ihaleye girdiği görüldü. İlgili ihalede ise daha önceki ihalelerde de yan teklif veren RENİS firması ve İBB şirketi İSTTELKOM yan teklif verdiği görüldü. Ancak şartnamede yer alan "İstanbulsenin uygulamasının bakımı" ve "Oracle SİEBEL Bakım Destek" başlığı da eklendiği için ihale açık da olsa başka firmalar tarafından teklif vermek mümkün olmuyor.

Bu ihalenin bir benzeri de 2023 yılında 467071 kayıt numaralı "İBB Platform, Devops, Mobil Uygulama Ve Web Yazılım Geliştirme Süreçleri Yönetimi İşi" başlıklı ihalede görüldü. Her iki ihale arasında ise sadece 6 ay olduğu görüldü.

İSTTELKOM tarafından 2024 yılında 1458111 kayıt numaralı "Platform, Devops, Mobil Uygulama Yazılım Geliştirme Süreçleri Yönetimi Hizmet İşi" başlıklı ihale, 91 milyon 798 bin TL'ye 3G istisna ihalesi ile doğrudan ÇEKİNO/Gardiyan firmasını verildi.

İSTTELKOM tarafından 2025 yılı 18190 kayıt numaralı "Siebel Bakım Destek İle Süreç Ve Operasyon Yönetimi Hizmet Alımı İşi" başlıklı ihale, 28 milyon 202 bin TL'ye ÇEKİNO/Gardiyan firmasına havale edildi.

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