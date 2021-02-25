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  • İBB'de bir skandal daha! PKK'lı Demirtaş'ın kitabı satışta
Güncel

İBB'de bir skandal daha! PKK'lı Demirtaş'ın kitabı satışta

Terör soruşturması kapsamında cezaevinde tutuklu bulunan HDP'li Selahattin Demirtaş'ın PKK'lı kardeşi Nurettin Demirtaş'ın yeni kitabının, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait İstanbul Kitapçısı'nda satışa sunulduğu ortaya çıktı. 24 TV'nin ortaya çıkardığı gelişmenin ardından gelen yoğun tepkiler üzerine kitap, siteden kaldırıldı.

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25 Şubat 2021 Perşembe 01:36 - Güncelleme: 25 Şubat 2021 Perşembe 01:50
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Terör soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütü kurma ya da yönetme", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "suçu ve suçluyu övme" gibi suçlardan tutuklu olan HDP'li Selahattin Demirtaş'ın PKK terör örgütü mensubu kardeşi Nurettin Demirtaş, "Onur Borcu" isimli bir kitap çıkardı.

24 TV'nin hazırladığı özel haberde, örgütün yayın organlarında çokça boy gösteren ve 6-8 Ekim olaylarının sorumluları arasında yer alan 'Şiar' kod adlı Demirtaş'ın kitabının, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait İstanbul Kitapçısı'nda 11 lira 70 kuruşa satışa sunulduğu belirtildi.

- İBB'YE YOĞUN TEPKİ

Gelen yoğun tepkilerin sonrasında, söz konusu teröriste ait kitabın bulunduğu sayfa erişimden kaldırıldı.

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