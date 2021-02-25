İBB'de bir skandal daha! PKK'lı Demirtaş'ın kitabı satışta

Terör soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütü kurma ya da yönetme", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "suçu ve suçluyu övme" gibi suçlardan tutuklu olan HDP'li Selahattin Demirtaş'ın PKK terör örgütü mensubu kardeşi Nurettin Demirtaş, "Onur Borcu" isimli bir kitap çıkardı.
24 TV'nin hazırladığı özel haberde, örgütün yayın organlarında çokça boy gösteren ve 6-8 Ekim olaylarının sorumluları arasında yer alan 'Şiar' kod adlı Demirtaş'ın kitabının, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait İstanbul Kitapçısı'nda 11 lira 70 kuruşa satışa sunulduğu belirtildi.
Gelen yoğun tepkilerin sonrasında, söz konusu teröriste ait kitabın bulunduğu sayfa erişimden kaldırıldı.
İMAMOĞLU'NUN DİYETİ Mİ?— 24 TV (@yirmidorttv) February 24, 2021
Selahattin Demirtaş'ın kardeşi terörist Nurettin Demirtaş'ın kitabı İBB tarafından satılıyor! pic.twitter.com/WCRIpKlDvS