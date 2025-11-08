CHP'nin Yüksek Seçim Kurulu'ndan aldığı verileri illegal şekilde İBB'ye aktaran CHP Genel Merkez Bilgi İşlem Sorumlusu Orhan Gazi Erdoğan tutuklandı. Erdoğan, savcıya 11 milyon kişinin verilerini kendisinden İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Naim Erol Özgüner ve "İmamoğlu'nun kozmik adamı" Melih Geçek'in istediğini anlattı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki (İBB) veri sızıntısıyla ilgili CHP'li kritik isim tutuklandı. İBB'ye ait "İstanbul Senin" uygulaması üzerinden 4,7 milyon kullanıcının kişisel verileri ile konum bilgilerinin ABD ve Almanya'ya sızdırıldığı, bu kullanıcıların kişisel verileri ile konum bilgilerinin Darkweb'de satışa çıkarıldığı, "İBB Hanem" alt uygulamasında da 11 milyondan fazla vatandaşın sandık verilerinin işlenerek program dışına sızdırıldığı belirlenmişti. CHP'nin Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) temin ettiği verileri yasa dışı şekilde İBB'ye aktardığı tespit edilince gözaltına alınan CHP Genel Merkez Bilgi İşlem Sorumlusu Orhan Gazi Erdoğan'ın emniyetteki işlemleri dün tamamlandı. Adliyeye sevk edilip savcılıkta ifade veren Erdoğan, verileri kendisinden kimin istediğini söyledi.

Melih Geçek, Orhan Gazi Erdoğan, Naim Erol Özgüner.

TAMAMINI GÖNDERMEMİŞ!

Savcılık dosyasında yer alan belgelere göre, YSK, CHP Genel Merkezi'nin talebiyle 21 Eylül 2023 tarihli ve 2023/1423 sayılı kararıyla güncel yurt içi ve yurt dışı seçmen kütüklerini parti genel merkezine gönderdi. Etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren bir şüpheli de söz konusu verileri "2024 yerel seçimlerinde kullanılmak üzere" Orhan Gazi Erdoğan'dan aldığını beyan etti.

Yeni Şafak'ın haberine göre, Dünkü sorgusunda partinin YSK'dan aldığı seçmen verilerini İBB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'na gönderdiğini itiraf eden Erdoğan, seçim dönemlerinde İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Naim Erol Özgüner ve Melih Geçek'in kendisinden veri talep ettiği bilgisini verdi. Erdoğan, "Eylül 2023'te gelen verileri WhatsApp üzerinden göndermiş olabilirim. Hangi psikolojiyle yaptım bilmiyorum. Bunları 'link' veya 'rar' dosyası olarak, örnek data olarak gönderdim. Tüm veriler olduğunu sanmıyorum. Muhtemelen bir ilçeye ait verilerdi" dedi.

SUÇTAN KAÇMAYA DÖNÜK İFADE

Orhan Gazi Erdoğan, tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Savcılığın sevk yazısında Erdoğan'ın "Verilerin tamamını göndermedim" şeklindeki savunmasının suçtan kaçmaya yönelik bir beyan olduğu belirtildi. Şüphelinin veri aktarımını doğrudan ikrar ettiğini vurgulayan savcılık, dosya kapsamındaki diğer delillerle birlikte suçun sabit hale geldiğini kaydetti. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan Orhan Gazi Erdoğan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma kapsamında daha önce de aralarında İBB Akıllı Şehircilik Daire Başkanlığı ve İBB İletişim Koordinasyon Merkezi çalışanlarının bulunduğu 10 şüpheli tutuklanmıştı.

Orhan Gazi Erdoğan tutuklandı

CHP'den çıktı, İBB'den sızdı