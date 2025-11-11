"İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" İddianamesinde yer alan ifadeler, suç örgütünün nasıl sistemli biçimde para akladığını gözler önüne serdi.

Şüpheli Berat Kapki'nin itirafları, örgütün finansal ayağının merkezinde yer alan para trafiğini tüm ayrıntılarıyla ortaya koydu.

FERKO PLAZA'DAKİ GİZLİ BÖLME

Kapki ifadesinde, bankalardan çekilen nakit paraların elden teslim alındığını, bunların sıklıkla Ferko Plaza'daki ofise götürüldüğünü anlattı.

İddianameye göre bu ofiste, Murat Kapki'nin odasında gizlenmiş bir bölme bulunuyordu.

Kapının arkasındaki gizli dolap açıldığında, yaklaşık 1,5 metrekarelik çelik bir kasa ortaya çıkıyordu.

Kapki, örgütün bu kasada yüksek miktarda nakit bulundurduğunu, paraların daha sonra dövize çevrilerek aklandığını söyledi.

"Ofise gelen nakit paraların büyük kısmı dövize çevrilirdi. Sinan Sepetçi isimli çalışan dövizcileri çağırır, paralar burada dolar yapılır ve kuryeler aracılığıyla villalara gönderilirdi," ifadeleri iddianameye girdi.

ACARKENT'TEKİ VİLLADA İKİNCİ KASA

Savcılık belgelerine göre, Murat Kapki'nin Acarkent'teki B209 numaralı villasına da paralar taşınıyordu.

Villada biri bir metre uzunluğunda iki ayrı gizli kasa bulunuyordu.

İfade tutanaklarına göre, sahte faturalarla nakde çevrilen ve aklanan bu paraların büyük bir kısmı buraya aktarılıyor, paraların bir bölümü ise "Feyza Hanım" olarak geçen örgüt üyesine teslim ediliyordu.

TANIKLAR ANLATIYOR: HER ADIM PLANLI

Tanık ifadeleri, para trafiğinin her aşamasının titizlikle planlandığını gösterdi:

* Rüşvetin miktarını doğrudan İmamoğlu ve ekibi belirliyordu.

* Paralar, belirlenen kuryeler tarafından elden teslim alınıyordu.

* Nakitler valizlerle ofise getiriliyor,

* Ofiste dövizciler parayı anında dolara çeviriyordu.

* Döviz haline gelen para, örgütün kasasına aktarılıyordu.

Savcılığa göre, bu sistem örgütün finansal omurgasını oluşturuyordu.

MOTORİZE DÖVİZCİLERLE KARA PARA TRAFİĞİ

İddianame, örgütün motorize dövizciler kullanarak milyonlarca liralık kara parayı hareket ettirdiğini ortaya koydu.

Rüşvet ve yolsuzlukla elde edilen paralar, dövizciler aracılığıyla dolar yapılırken, bu operasyonlar özel kuryelerle yürütülüyordu.

Paralar daha sonra villalardaki kasalara taşınıyor, buradan da örgütün finans ağına, yani "EKO Sistem"e aktarılıyordu.

Hukukçular, bu sistemin tıpkı FETÖ'nün "himmet" ağı gibi organize şekilde çalıştığını belirterek, "İBB üzerinden elde edilen her kuruş, EKO Sistemi'nin kasasına yönlendiriliyordu" değerlendirmesini yaptı.

Soruşturma dosyasında yer alan bu detaylar, Türkiye'de bazı CHP'li belediyeler üzerinden kurulan yasa dışı finans ağlarını yeniden gündeme taşıdı.

Hukukçular, bu yapıların yalnızca ekonomik değil, siyasi amaçlar doğrultusunda da kullanıldığını, "Temiz Belediye, Güçlü Türkiye" çağrısının önemini bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı.