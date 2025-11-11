İSTANBUL 19°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Kasım 2025 Salı / 21 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,2348
  • EURO
    49,0044
  • ALTIN
    5588
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İBB'de büyük vurgun! Yurt dışından alınan paralar 'sistem'e akmış
Güncel

İBB'de büyük vurgun! Yurt dışından alınan paralar 'sistem'e akmış

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, İBB ve İSKİ tarafından raylı sistem ve altyapı projeleri için yurt dışı finansal kuruluşlarından alınan kredinin, amacı dışında kullanılarak 'usulsüz ihaleler' yoluyla 'sistem' olarak adlandırılan havuza aktarıldığı iddia edildi.

AA11 Kasım 2025 Salı 19:57 - Güncelleme:
İBB'de büyük vurgun! Yurt dışından alınan paralar 'sistem'e akmış
ABONE OL

İddianamede, İBB ve İSKİ tarafından toplam 14 yurt dışı borçlanma yapıldığı, bunların 10'unun raylı sistem projeleri ve 4'ünün diğer altyapı projeleri için temin edildiği belirtildi.

Örgütün, yurt dışı borçlanma kapsamında 19 yurt dışı finansal kuruluştan ilgili oldukları proje için Türkiye'deki iki bankada açılan mevduat hesaplarına 2 milyar 36 milyon 7 bin Euro ve 1 milyar 588 milyon 29 bin doları aktardığı iddianamede yer aldı.

İddianamede, bu tutarların, ilgili tarihteki kurlar üzerinden yapılan hesaplamaya göre karşılığının 69 milyar 516 milyon 54 bin lira olduğu bilgisi paylaşıldı.

KREDİLERİ AMACI DIŞINDA KULLANMIŞLAR

Finansman sözleşmelerinde "alınan kredi veya tahvil yollu finansmanın amacı belirtilmiş ve bu amaç ile kullanılacağı" yer almasına rağmen, soruşturmaya konu finansmanlardan gelen paraların büyük bir kısmının amacı dışında kullanıldığı iddianamede öne sürüldü.

İddianamede, finansmanın yaklaşık yüzde 10-15'inin doğrudan proje yüklenicilerine gittiği, yaklaşık yüzde 50'sinin ise İBB iştiraklerine ve "proje ile ilgisi olmayan kurum ve kişi hesaplarına" aktarıldığı bilgisi yer aldı.

Bu paraların "sistem" olarak adlandırılan havuza, reklam ve medya şirketleri gibi ilişkili firmalara verilen "usulsüz ihaleler" yoluyla aktarıldığı iddianamede kaydedildi.

ÖNERİLEN VİDEO

HİSAR-D RF'den hedefe tam isabet!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.