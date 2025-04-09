AK Parti İBB Meclis Üyesi Muhammet Kaynar, İBB'deki 'çifte kazançlı ihaleleri'yle ilgili 24 TV'nin sorularını cevapladı.

Muhabir Deniz Zeybek'in, "2024 yılı denetim komisyonunun raporuyla ilgili dosyada İBB ile ilgili neler var" sorusu üzerine Kaynar, dikkat çeken detayları izleyenlere aktardı.

"İBB'NİN ÖZ KAYNAKLARININ BÜTÇEYE ORANI YÜZDE 13"

Rapor içeriğiyle ilgili pazartesi günü sunumun yapılacağını söyleyen Kaynar, "İBB'nin gelirleri bazında inceleme yaptığımızda, belediyenin 2019 önceki gelirlerinin yüzde 70-75 aralığındaki oran merkezi idareden geliyordu, geriye kalan gelirleri ise öz kaynaklarından oluşuyordu. Ancak 2019 sonrasında bu merkezi idareden gelen paylar sürekli arttı. Buna karşılık belediyenin kendi öz kaynakları diye tarif ettiğimiz gelirleri azalma yoluna gitti. En son 2024 yılında yüzde 87'si merkezi iraden gelmiş gelirlerinin, yüzde 13'ü kendi kaynaklarından oluşuyor. Bir önceki yıl daha kötüydü. Halbuki Ekrem İmamoğlu 2019 yılında göreve gelirken öz kaynaklarını artıracağını, gelirlerin yüzde 50'sinin öz kaynaklardan oluşacağını ifade etmişti. Tam tersi olmuş durumda. Şu anda öz kaynaklarının bütçeye oranı yüzde 12-13 civarında" şeklinde konuştu.

İBB'DE 'ÇİFTE KAZANÇ': İHALELERDE USULSÜZLÜK

2023 yılında 3 tane büyük konserleri içeren ihalelerin olduğunu belirten Kaynar, bunların içerisinde 1 milyar 800 milyon civarında konser organizasyon giderlerinin olduğunu ifade etti.

Öte yandan Kaynar, Sayıştay raporunda bahsedilen 3 ihalede büyük bir 'ihale usulsüzlüğü'nün olduğunu söyledi.