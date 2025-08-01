İBB'de dönen dolapları anlattı: Çantalarla gönderdiğim para yetmedi mi?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında Kültür A.Ş. Reklam Müdür Yardımcısı Hakan Karaköse etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi. Gözaltı ve cezaevinde kaldığı süreçte CHP ve Kağan Sürmegöz adına birçok avukatın kendisini susturmaya çalıştığını belirten Karaköse, savcılığa İBB'deki organizasyon yapısından ihale süreçlerine, rüşvet iddialarından kamu zararı oluşturan işlemlere kadar birçok konuda detaylı bilgi verince tahliye edildi.

İSTANBUL'UN REKLAM BARONU

Yeni Şafak'ın haberine göre, reklam panoları zabıta tarafından kaldırılan "Sev Reklam" yetkilisi Alper Aydın'ın kendisini aradığını anlatan Karaköse, Aydın'ın Sürmegöz'e çanta dolusu para verdiğini söylediğini aktardı.

Karaköse, Aydın'ın telefonda küfürlü konuşarak İBB Emlak Yönetimi Daire Başkanı Kağan Sürmegöz'ü kastederek, "Başkanına söyle, ben onun neler yaptığını, ne b*klar karıştırdığını bilmiyorum zannetmesin. Emre Kızılırmak ile gönderdiğim çanta dolusu paralar yetmedi mi, benim panomu kaldırtıyor" dediğini söyledi. Hızla büyüyen Sev Reklam'ın Bağdat Caddesi'ndeki tüm reklam alanlarını Medya A.Ş. üzerinden Elif Güven vasıtasıyla aldığı bilgisini de veren Karaköse, Güven'in Alper Aydın için "İstanbul'un reklam baronu" dediğini ifade etti.

Kağan Sürmegöz

KRİPTO PARAYLA RÜŞVET

Karaköse, "Çiçekist" sahibi Cüneyt Okun'un da Kağan Sürmegöz ve ekibine her ay kripto para gönderdiğini söyledi: Telefonla aradığımda bana 'Ben gönderdim kardeşim, dün attım. Biraz gecikti. Kağan Bey'e söylersin' dedi. Ertesi gün yanıma gelip coin gönderdiğini, kimseye söylemememi rica etti.

PATRON 20 MİLYON İSTİYOR

Hakan Karaköse ifadesinde, ihaleler ve belediye yöneticileriyle ilgili pek çok iddiada bulundu:

* Kağan Sürmegöz, Ekrem İmamoğlu'na bir proje sundu, sonra yetkileri arttı ve belediyedeki birçok süreci tek elden yönetmeye başladı.

* Advercity firması, İBB'de "patronun firması" olarak anılıyordu. Murat Ongun'un sahibi olduğu belirtilen firma usulsüz olarak 274 billboardu gaintboarda çevirip lokasyonları değiştirerek yüksek kazanç elde etti. Birçok yüklenici firma da Anatolia'dan ürün ve hizmet almaya zorlandı. Bu firma da Ertan Yıldız'a ait.

* Ocak 2025'te Reklam Yönetim Müdürü Adem Tuncay, Kağan Sürmegöz ve İstanbul Avrupa yakası elektrik direklerinin reklam alanlarını işleten "Boaz" yetkilisi Serdar Pişirici toplantı yaptı. Sürmegöz, Pişirici'ye "Patron 2025 yılı için tek kalemde 20 milyon TL istiyor" dedi. Boaz'ın sözleşmesi feshedilip Kerem Dal'ın yetkilisi olduğu Matador'la 105 milyon TL'ye anlaşma yapıldı.

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