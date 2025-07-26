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  • İBB'de ''Halk Ekmek'' vurgunu! Şehit yakını yerine yandaşa dağıttılar
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İBB'de ''Halk Ekmek'' vurgunu! Şehit yakını yerine yandaşa dağıttılar

İBB CHP meclis grubunun encümen kararlarıyla meydanlara koyduğu 700 İstanbul Halk Ekmek büfesinin, şehit ve gazi yakınları yerine parti yandaşlarına dağıtıldığı ortaya çıktı. Konuyu gündeme getiren AK Parti Meclis üyesi Muhammet Kaynar, halk ekmek büfelerinin CHP tarafından 'kent yoksulluğunun olduğu yerlere kurulacak' dendiğini ancak lüks semtlere konulduğuna dikkati çekti.

Akşam Gazetesi26 Temmuz 2025 Cumartesi 10:02 - Güncelleme:
İBB'de ''Halk Ekmek'' vurgunu! Şehit yakını yerine yandaşa dağıttılar
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önceki gün yapılan Temmuz ayının son meclis toplantısında 'halk ekmek büfesi vurgunu' gündem oldu.

Konuyu gündeme getiren AK Parti Meclis üyesi Muhammet Kaynar, CHP'nin 'halk ekmek büfesi lazım' diye İstanbul'un en merkezi noktalarına yerleştirdiği büfeleri yandaşlarına verdiğini söyledi.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, CHP grubunun 142 büfe konulması teklifinde bulunduğunu belirten Kayar, şöyle devam etti: Sayı sınırlamasına uyulmayarak en değerli meydanlara 700 büfe konumlandırdılar. Bu büfelerde meclisin 'Sadece şehit yakınları, gaziler ve engellilere verilsin' kararına uyulmadı. Şimdi de, 'Bu büfelerde Halk Ekmek, Hamidiye AŞ ve BELBİM ürünleri dışında ürün satılamasın' kararını kaldırarak normal büfeye çevirerek yandaşlarına ihalesiz verdiler. Bunun cezai sorumluluğu vardır.

'YOKSULLAR İÇİN' DEDİLER LÜKS SEMTLERİ SEÇTİLER

Muhammet Kaynar, halk ekmek büfelerinin CHP tarafından 'kent yoksulluğunun olduğu yerlere kurulacak' dendiğini ancak lüks semtlere konulduğuna dikkati çekti. Kaynar, "Kent yoksulluğu dediğiniz yerlerden örnek verecek olursak: Beşiktaş Nispetiye, Çırağan Caddesi, Taksim Meydanı, Fatih Beyazıt meydanı, Cadde Bostan Bağdat Caddesi, Kadıköy" diyerek tepki gösterdi.

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