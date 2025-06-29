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İBB'de ihale pervasızlığı! 16 milyonun parası Olay TV'ye

Metrobüs duraklarındaki reklam alanları İBB'deki haraç çetesince elinden alınan Umut Şenol itirafçı oldu. Şenol, bu alandan gelen paranın Olay TV'nin finansmanında kullanıldığını anlattı. Şenol, 'Kültür A.Ş Genel Müdürü Serdal Taşkın'a Urbanmedia'nın vereceği kiranın 500 bin dolar fazlasını vereceğimi söyledim. 'Umut, sen konuyu anlamıyorsun. Burası Olay TV'nin finansmanında kullanılacak. O nedenle burayı senin alma ihtimalin yok.' dedi.' ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ29 Haziran 2025 Pazar 10:07 - Güncelleme:
İBB'de ihale pervasızlığı! 16 milyonun parası Olay TV'ye
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İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında etkin pişmanlık kapsamında ifade veren şüpheli sayısı 40'ı geçti. Bunlardan 32'si adli kontrol kararıyla cezaevinden tahliye edildi.

3 Haziran'da etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verip cezaevinden çıkan eski CHP Şişli Belediye Meclis Üyesi Umut Şenol, sahibi olduğu Core Medya'nın metrobüs durak ve raketlerindeki reklam sözleşmelerinin Temmuz 2019'da elinden alındığını söyledi.

Murat Ongun, Serdal Taşkın

Şenol'un anlattıkları, kamu kaynaklarının, İmamoğlu'nun perde arkasından alıp fonlamak istediği Olay TV için nasıl kullanıldığını gözler önüne serdi:

2019'un Temmuz'unda Urbanmedia'nın ortağı Hüseyin Seçkin aradı. Metrobüs hatlarındaki reklam alanlarını kendisine devretmem gerektiğini söyledi. 'Gizli ortağım Fatih Keleş. Burayı bize devretmek zorundasın' dedi. Keleş'le İBB'de buluştuk. 'Burayı Urbanmedia'ya vereceksin' minvalinde konuştu. Söğütlüçeşme-Avcılar arasını kapsayan kısım için İBB ihaleye çıktı. Eski Kültür A.Ş. Genel Müdürü Serdal Taşkın'dan ihaleye Core Medya'nın da davet edilmesini isteyip, Urbanmedia'nın verdiği kira bedelinin yıllık 500 bin dolar fazlasını vereceğimi söyledim. Taşkın bana, 'Umut, sen konuyu anlamıyorsun. Burası Olay TV'nin finansmanında kullanılacak. O nedenle burayı Core Medya'nın alma ihtimali yok' dedi. Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'u aradım. 'Neden' diye sordum. 'Serdal Taşkın sana doğru söylemiş, bu Sistem'in kararıdır. Sen de buna uyacaksın' cevabını verdi. Bundan İmamoğlu'nun haberi olup olmadığını sordum, 'Bilgisi var' dedi.

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