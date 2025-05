İBB'de ihale skandalı! Rakip firmaların kaşeleri aynı şirkette çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 3. dalga soruşturmasında tutuklama gerekçeleri arasında ihale yolsuzluğu tek tek anlatıldı. İBB Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'e yakınlığıyla bilinen Yeni Fikir Eğitim Tasarım ve Reklam A.Ş. suçlamaların merkezinde yer aldı. Fikri Murat Demir'e ait şirketin 2021'den itibaren İBB ve bağlı kuruluşlarından toplam 20 ihaleyi kazandığına dikkat çeken savcılık, şirketin ihaleye katılan rakip firmalarla irtibatlı ve iltisaklı olduğunu belgeledi.

ŞİRKET SAHİBİ İBB ÇALIŞANI

Şirkette yapılan aramada Alaçatı Ege Turizm Gıda ve Restoran İşletmeleri TİC. LTD. ŞTİ. adına kaşe bulunduğu; Arzu Can'a ait firmanın 25 Mart'ta kurulduğu saptandı. Aynı zamanda Taner Çetin'in asistanı olan Arzu Can'ın daha önce Beylikdüzü Belediyesi'nde çalıştığı, 2022'de de İBB'nin İSPER adlı şirketinde çalışmaya başladığı kaydedildi. Demir'in şirketinde ele geçirilen bir diğer firma kaşesi ise şüphelilerden Engin Gönül'in sahibi olduğu 'Üst Çizgi Reklam'a ait. Bu firmanın da Fikri M. Demir'in girdiği ihalelere rakip olarak göstermelik katıldığı; Demir'in telefonundaki incelemelerde de Gönül'e ait hesap bilgilerine ulaşıldığı öğrenildi.

Akşam Gazetesi, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden bu yana Ekrem İmamoğlu'na bağlı hareket eden Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in 2017'deki ihalelerdeki yolsuzluk bağlantısını gündeme getirmişti. Çetin'e yakınlığıyla bilinen 'Dilde Eğitim Spor Organizasyon ve Tanıtım Hizmetleri'nin belediyenin organizasyonlarını tek başına yaptığı ortaya çıkınca şirket adını 'Yeni Fikir' olarak değiştirmişti.

KILIFINA BİRLİKTE UYDURMUŞLAR

Telefon incelemelerinden 'ihaleye göre şirket uydurma' yazışmaları da çıktı. Fikri M. Demir'in ihale almak için Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gülin'in İBB'de görev yaptığı dönemde telefonuna 'Avcılar Dil Konuşturma' şirketine ait bilgileri yolladığı; Gülin'in de "Abi başkan seninle konuşmuş, Avcılar Dil gözüksün istemiyor, nasıl yapacağız?" diye sorduğu belirlendi. Bunun üzerine Demir'in de NYN şirketine ait bilgileri attığı, Gülin'in "Abi eğitim firması istiyorlar" yazdığı, Demir'in de bunun üzerine Kırmızı Farkındalık Danışmanlık LTD. ŞTİ.'ye ait bilgileri gönderdiği tespit edildi.

EN AZ 3 TEKLİF VERİLMESİ ŞART

Kamu İhale Kanunu'na (4734 sayılı kanun) göre ihalenin geçerli sayılması için en az 3 geçerli teklif sunulması gerekir. Eğer teklif sayısı 3'ten az olursa ihale iptal ediliyor veya tekrarlanıyor. Yolsuzluk yapılan belediye ihalelerinde 3 firmadan göstermelik olan 2'si prosedür gereği teklif veriyor; ihaleyi önceden belirlenen şirket kazanıyor.

RAKİP FİRMAYA GİDEN PARA MASAK RAPORUNDA

MASAK, İBB ihalesine katılan Retactus Tasarım Üretim SAN. LTD. ŞTİ.'nin yetkilisi olan şüpheli Ahmet Rıdvan Murat ile ihaleyi kazanan Fikri M. Demir arasında para transferi yapıldığını tespit etti. Murat Ongun'a bağlı yapı içerisinde Taner Çetin ile irtibatlı çalışan şüpheli işadamlarından Hüseyin Kum'un Kazzana Reklam ve Dekorasyon SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ile ihalelere katıldığı; A4 Grafik Matbaacılık YAY. KER. ve BİL. HİZM. LTD. ŞTİ. üzerinden ise ihaledeki rakip firmalara yüksek miktarda para transferleri yapıldığı tespit edildi.

İHALE KOMİSYONU ÜYESİNE 1 YILDA 22 MİLYON TL

Şüpheli Mustafa Karaoğlu'nun 2015-2023 arasında Beylikdüzü Belediyesi!nde görev yaptığı İBB ve bağlı kuruluşların bünyesinde yapılan kamu ihalelerinde komisyon üyesi olarak bulunduğu belirtildi. Karaoğlu'nun banka hesabına ihaleyi kazanan şüphelilerden Fikri M. Demir tarafından 2019 ve 2020'de farklı tarihlerde karşılıksız toplam 22 milyon lira para transferi yapıldığı tespit edildi.

BAŞSAVCILIKTAN AFİŞLERE YASAK

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun afiş ve pankartların toplatılmasını istedi. İstanbul Emniyeti'ne gönderilen yazıda, hakkında soruşturma yürütülen İmamoğlu, Resul Emrah Şahan, Ahmet Özer, Rıza Akpolat, Mehmet Murat Çalık ve Alaattin Köseler'in afiş ve pankartlarının kentin çeşitli noktalarına asıldığı anlatıldı. Yazıda, pankart ve afişleri asanlar hakkında gerekli yaptırımların uygulanması da talep edildi.

