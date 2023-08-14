İSTANBUL 29°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ağustos 2023 Pazartesi / 28 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0562
  • EURO
    29,5214
  • ALTIN
    1660.58
  • BIST100
    7753.08
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İBB'de iş bırakma eylemi! İşçiler sözünü tutmayan Ekrem İmamoğlu'na isyan etti
Güncel

İBB'de iş bırakma eylemi! İşçiler sözünü tutmayan Ekrem İmamoğlu'na isyan etti

Ekrem İmamoğlu yönetiminde temel hizmetlerin aksadığı İstanbul Büyükşehir Belediyesinde(İBB) sözleşmeli olarak Ağaç A.Ş. bünyesinde çalışan personel, maaşlarına yapılan düşük zam nedeniyle Saraçhane'de protesto eylemi gerçekleştirdi. İşçiler adına basın açıklaması yapan BTO-Sen İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Genel Sekreteri Erkan Urel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun belediye işçileri arasında asgari standardın olacağını söylemesine rağmen, Ağaç ve Peyzaj AŞ çalışanlarının kapsam dışında tutulduğunu kaydetti.

AA14 Ağustos 2023 Pazartesi 17:33 - Güncelleme:
İBB'de iş bırakma eylemi! İşçiler sözünü tutmayan Ekrem İmamoğlu'na isyan etti
ABONE OL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ çalışanları ücretlerinin artırılması talebiyle eylem yaptı. Saraçhane Parkı'nda bir araya gelen DİSK'e bağlı Birleşik Tarım-Orman İşçileri Sendikası (BTO-Sen) üyesi işçiler bir süre oturma eylemi gerçekleştirdi.

EKREM İMAMOĞLU SÖZÜNÜ TUTMADI

İşçiler adına basın açıklaması yapan BTO-Sen İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Genel Sekreteri Erkan Urel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun belediye işçileri arasında asgari standardın olacağını söylemesine rağmen, Ağaç ve Peyzaj AŞ çalışanlarının kapsam dışında tutulduğunu kaydetti.

Diğer İBB çalışanları ile eşit haklara sahip olmak istediklerini dile getiren Urel, "Aynı ülkede aynı ekonomik koşullar altında yaşıyoruz. Ağaç AŞ olarak ayrımcılığa 'artık yeter' diyoruz. Aldığımız her yüzdelik zammın bir süre sonra asgari ücret olmasını, açlık sınırı altında kalmasını kabul etmediğimiz için Saraçhane'ye geldik." diye konuştu.

Urel, Ağaç ve Peyzaj AŞ çalışanı tüm işçilerin hangi sendika olduğuna bakılmaksızın birleşmesi ve hakkını araması gerektiğini kaydederek, haklarını alana kadar mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

Polis ekipleri eylem sırasında park çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

  • İBB İşçi Protestosu
  • Maaş Zamı
  • Ağaç AŞ

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.