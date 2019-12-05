İBB’de işten atılan işçilerin eylemi 100’üncü gününde

Saraçhane’deki belediye binası önünde toplanan işçiler soğuk ve yağışlı havaya rağmen eylemlerini sürdürüyor. “Her şey böyle mi güzel olacaktı?”, “Zafer direnen emekçinin olacak” sloganları atan işçiler, işe geri alınıncaya kadar belediye binası önünde beklemeye devam edeceklerini söyledi. İşçilerden Şevki Selim Yılmaz, daha önce İSTAÇ’ta çalıştığını anlatarak, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na işlerine geri dönmeleri için çağrıda bulundu. Yılmaz, “Belediye başkanımızdan bize çıkıp, ‘Arkadaşlar, ben sizin haklı olduğunuzu anladım’ demesini bekliyoruz. Haksız yere işten çıkarıldığımızı CHP’nin meclis üyeleri de söyledi. Bu haksızlığı vicdanı olmayan kişi devam ettirebilir. İşimizi geri alıncaya kadar mücadele edeceğiz” dedi.

YAĞMURA RAĞMEN EYLEME DEVAM

Evde Sağlık Hizmetleri biriminde görev yapan Ferdi Altınmakas da işini gururla yaptığını, gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldığını öne sürdü. Altınmakas, işini geri kazanmak için mücadelesini sürdüreceğini söyledi. İşten çıkarılmadan önce İSFALT’ta görev yaptığını anlatan İbrahim Pazar da işine son verildikten sonra maddi sıkıntılar yaşadığını, soğuk hava ve yağmura rağmen eylemlerini sürdüreceklerini söyledi.