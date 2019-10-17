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İBB'de işten çıkarılan işçilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

İBB'de işten çıkarılan işçiler, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesinde (İBB) işten çıkarılan işçiler, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.
 
İBB ve bağlı şirketlerde işten çıkarılan işçilerin Fatih'te belediye binası önündeki eylemleri devam ediyor.
 
İşçiler adına açıklama yapan Eylem Komitesi Başkanı Umut Aydoğan, terör koridorunu yok etmek için mücadele eden Mehmetçik'in yanında olduklarını söyledi.
 
Devletin ve askerlerin her zaman yanında olduklarını ifade eden Aydoğan, "Allah'ın verdiği bir canımız var. Bu can vatana, millete, Türk'ün geleceğine bin feda olsun. Bu fani bedenimiz mukaddesat ve mukadderatımız için feda ve armağan olsun. Hepimiz Mehmetçik oluruz, hepimiz şehadet gönüllüsü olarak al bayrağa bürünüp Türkiye'nin neferi oluruz." diye konuştu.
 
"İstanbul işçisi Mehmetçik'in yanında"
İşçiler açıklama sırasında, "İstanbul işçisi Mehmetçik'in yanında", "Vatan sana canım feda" ve Her Türk asker doğar" sloganları attı.
 
Aydoğan, işten çıkarılmalarıyla ilgili ise belediye yönetiminin iddialarının gerçek olmadığını söyledi.
 
Siyasi kavgaların kurbanı olmak istemediklerini belirten Aydoğan, şunları kaydetti:
 
"Haksız suçlamaların sahiplerine sözümüz şudur: İşçiyi siyasi kavgalarınızda figüran yapmayın. İşçiye siyasi görüşüne, sendikasına, memleketine, mezhebine göre davranmayın. Biz İstanbul'un ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin işçisiyiz. Dileğimiz haksızlığın giderilmesi ve işe iademizin sağlanmasıdır. Sayın İmamoğlu'nun 'Herkesin belediye başkanı olacağım' ifadesi umut olmuştu. Buna güvenmek, inanmak istiyoruz."

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