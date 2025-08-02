İBB'ye yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında İSFALT ve İETT'deki ihalelere fesat karıştırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 25 şüpheliden 5'i tutuklandı. Savcılığın tespitlerine göre 2023 yılındaki ihaleleri kazanan firmaların çoğunun yaklaşık maliyet bilgisine önceden ulaştığı öğrenildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında dokuzuncu dalga operasyonda gözaltına alınan 25 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. İSFALT ve İETT'deki ihalelere fesat karıştırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında İETT Genel Müdürü İrfan Demet'in de bulunduğu şüpheliler, dün sabah sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

MALİYET BİLGİSİNİ İHALEDEN ÖNCE ÖĞRENİYORLARDI

Yeni Şafak'ın haberine göre, Savcılık, 2023 yılındaki ihaleleri kazanan firmaların çoğunun yaklaşık maliyet bilgisine önceden sahip olduğuna yönelik somut delillere ulaştı.

Ayrıca şüphelilerin bir ihalenin teknik şartnamesinde belirtilen şartlara uymadığı halde araç kabulü yaptığı, "edimin ifasına fesat karıştırmak" suçunu işlediği öğrenildi.

İETT ve İSFALT ihalelerine yönelik ifade veren şüpheliler ardından mahkemeye sevk edildi.

Sulh ceza hakimliği, şüpheliler eski İSFALT Genel Müdürü Burak Sırali, İSFALT Satın Alma Müdürü Rana Uysal, İSFALT Genel Müdür Yardımcısı Sencer Hacıoğlu, Oktay Aktaş ve Mehmet Karataş'ın tutuklanmasına karar verdi.

Hakimlik, Demet'in de aralarında bulunduğu 20 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.

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