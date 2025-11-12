CHP eski Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun, Saraçhane'de İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş'e verdiği 1.2 milyon dolar rüşvetin dekontları iddianameye girdi. Paranın çekildiği tarihte rüşvet veren firma yetkilisi ile Erdoğdu'nun bir arada olduğunu gösteren HTS sinyali de delil gösterildi.

İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' iddianamesinde İBB İştirakler Daire Başkanı Ertan Yıldız'ın iddianamede yer alan etkin pişmanlık ifadesinde anlattığı rüşvette yer aldı.

Yıldız ifadesinde şunları söyledi: "2019 yerel seçimlerinden sonra İSTAÇ'a bir talep geldiğini, Şile'deki biyometalizasyon tesisini yapan Vega Hereko firmasının sözleşmesinde bir tadilat talebinin olduğunu söyledi. Bu talebin onaylanmasıyla ilgili, İSTAÇ Genel Müdürü Mustafa Canlı'nın arandığını öğrendiğini aktaran Yıldız, "Mustafa Canlı, endişelenerek beni aradı. Sözleşmede teknoloji değişikliği ya da kapasite artışı veya süre uzatımı gibi bir konuda baskı yapıldığını söyledi."

ERDOĞDU YANIMA GELDİ

"Bu konuşmadan birkaç gün sonra Aykut Erdoğdu beni arayarak bu konuyla ilgili benim yanıma gelmek istediğini söyledi. Ben de kabul ettim. Söz konusu firmanın çok büyük bir firma olduğunu, uluslararası ticaret yaptıklarını, CHP'ye de çok katkıları olduğunu, yardımcı olunması gerektiğini ve 1 milyon dolar kadar bağış alacağını bana iletti. Bu konuyu kendimin karar veremeyeceğini, başkanla konuşması gerektiğini söyledim. İmamoğlu ile konuşması gerektiğini, yapılacak görüşmeye göre bana kendi yorumunu ileteceğini söyledim."

KELEŞ ÇANTAYI TESLİM ALDI

"Saraçhane'de olduğumu söyleyince Aykut Erdoğdu yanıma bir çanta ile geldi. Biz kendisiyle oturduğumuz esnada odaya Fatih Keleş geldi. Her ikisi de çok konuşmamakla beraber 1 milyon 200 bin dolar gibi bir rakam telaffuz ettiler. Keleş, Aykut'a 'Tamam mı' diye sordu. Aykut'un tamam demesi üzerine çantayı alarak gitti. Fatih Keleş, çantanın fermuarını açtığında içerisinde dolarlar olduğunu gördüm."

DEKONTLAR DELİL OLDU

Savcılık bahsi geçen rüşvet parasının dekontlarını da iddianameye koydu. Dekontlarda Çiftay İnşaat A.Ş. adlı firma tarafından 1 Haziran 2020'de Akbank Ankara Yenişehir Şubesi'ne Cihan Duman adına 1 milyon 250 bin dolar ödenmesi yönünde talimat olduğu görüldü. Delil olarak dosyaya giren diğer dekontta ise aynı tarihte bankadan Cihan Duman isimli şahsa 1 milyon 250 bin dolar tutarında ödeme yapıldığı görülü.

AYNI YERDEN SİNYAL ALINDI

Savcılık iddianamede "Şüpheli şahısların birbirleri ile irtibat kayıtları ve ortak baz verilerinin bulunduğu ve buna dair HTS kayıtlarının dosyaya eklendiği, 1 milyon 250 bin doların Serkan Aydın talimatıyla çekildiği ve ifadesinde parayı verdiğini beyan ettiği tarih olan 1 Haziran 2020 tarihi saat 20.04'te şüpheliler Aykut Erdoğdu ve Serkan Aydın'ın Çankaya'da 256 metre mesafede baz verdikleri tespit edilmiştir" denildi.

ÜST DÜZEY İSME TESLİMAT

İddianamede "Aykut Erdoğdu'nun şüpheli Serkan Aydın'dan 1 milyon 250 bin dolar rüşveti Ekrem İmamoğlu tarafından kurulan çıkar amaçlı suç örgütünün iştirak sorumlusu Ertan Yıldız ve örgüt tahsilatlarını gerçekleştiren Fatih Keleş'e 2 Haziran 2020 tarihinde teslim ettiği değerlendirilmiştir" denildi.

TROL ORDUSUNA 13.2 MİLYON TL

İddianamede dikkat çeken ayrıntılardan birisi ise firari olan Emrah Bağdatlı'nın para aktardığı sosyal medya ajansları oldu. İddianameye göre Bağdatlı'nın ortağı olduğu Karpuz Danışmanlık Ltd.Şti.'den 9 sosyal medya hesabına 13.2 milyon TL para transferi gerçekleşti. Para gönderilen sosyal medya ajansları şu şekilde sıralandı;

■ Pusholder

■ BPT Haber

■ Serkan Kafkas (Ajans Muhbir)

■ BT Medya

(Boşuna Tıklama)

■ Batuhan Çolak

■ Fikirkolik

■ Ardahan Arda

(Darkweb Haber)

■ Sinan Özüdoğru

■ Dağ Yeni Medya

HAFRİYATTAN 80 MİLYAR TL'LİK ZARAR

İddianamede, 2020-2025 yılları arasında 185 milyon ton kaçak hafriyat dökümü yapılarak, Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 4 şüphelinin fikir ve eylem birliği içerisinde 80 milyar liralık kamu zararına yol açtıkları belirtildi.

KÜLTÜR AŞ'DEN 49 MİLYON TL

Kültür AŞ tarafından alınan ihaleler ile herhangi bir hizmet karşılığı olmadan 49 milyon lira haksız kazanç sağlandığı belirtildi.