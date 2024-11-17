Kabaktepe, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'un dünyanın baş şehri, medeniyetin incisi, Türkiye'nin göz bebeği, şairlere ilham olmuş tarihi bir kent olduğunu kaydetti.

İstanbul'un mekandan, zamandan ve hayalden öte bir diyar olduğunu ifade eden Kabaktepe, "1994'e kadar unutulan, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile özlediği, beklediği hizmete, ruhuna, can suyuna kavuşan şehir İstanbul. Hizmet belediyeciliği ile ayağa kalkan, koca şehir, büyük emanet bugünlerde yine mahzun. Bilindik CHP zihniyeti, beceriksiz bir yönetim, ihtirasları olan bir başkan ile imtihanda kadim İstanbul'umuz. Hak ettiği değerden uzak, günübirlik, popülist politikalar ile kaynakları israf ve heba edilen, iş yerine laf, eser yerine mazeret üretilen bir dönem yaşıyor aziz İstanbullular." değerlendirmesinde bulundu.

Kentin sorunlarının her geçen gün büyüdüğünü vurgulayan Kabaktepe, şöyle devam etti:

"Sorunlar, keşmekeş, vurdumduymazlık, israf her geçen gün büyürken umutları, ümitleri kayboluyor, tebessüm unutuluyor yedi tepede. Daha fazla yeşil alan, daha fazla doğa dostu projeye ihtiyaç duyan şehrin kalbindeki 86 dönümlük araziyi Millet Bahçesi'ne dönüştürmek yerine betonlaşmaya açan yeşile düşman zihniyet, İstanbulluların nefes alacağı alanları rant uğruna yok ediyor, geleceği ipotek altına alıyor. Bütçe har vurup harman savruluyor, vatandaşa sunulacak hizmetten çalınan devasa kaynaklar, konserlere aktarılıyor. 5 yılda bu etkinliklere aktarılan 6 milyar lira, İBB'nin kaynaklarının nasıl heba edildiğini gözler önüne seriyor. Maalesef, akıl yok, izan yok, mantık ve şeffaflık yok."

- "İSTANBUL'UN TARİHİ VE KÜLTÜREL KİMLİĞİ BÜYÜK ZARAR GÖRÜYOR"

Kabaktepe, "Kiralık araçlar için yapılan astronomik harcamalar, adeta bir israf düzeni kurulduğunu gösteriyor. Söyleye söyleye dilimizde tüy bitti. İstanbullunun vergileri, lüks araçlar ve fuzuli etkinlikler için değil, altyapı, ulaşım ve sosyal projeler için kullanılmalı. Metro, metrobüs ve otobüs hatlarında yaşanan skandallar, raylara inmek zorunda bırakılan, can tehlikesi yaşayan yolcular, adı yürüyen ama kendi yürümeyen merdivenler, yanan otobüsler, kabak tadı veren metrobüs kazaları İstanbul'umuzun ulaşım altyapısının ne kadar ihmalkar bir şekilde işletildiğini açıkça ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

Halka açılması gereken arazilerin milyar dolarlık imar projelerine kurban edildiğini, vatandaşın çıkarlarının hiçe sayıldığını belirten Kabaktepe, şunları kaydetti:

"Betonlaşma ve plansız bir büyümeye terk edilen İstanbul'un tarihi ve kültürel kimliği büyük zarar görüyor. Bu beceriksiz yönetim, koltuk sevdalısı başkan bilsin, 20 milyon İstanbullu şahit olsun ki bu şehir sahipsiz değil. Bizler, İstanbul'un kaybedecek bir günü daha olmadığının farkındayız. İstanbulluların hakkını her platformda savunacak, israf düzenine, çevre tahribatına ve rant politikalarına karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Hizmetin ve eser siyasetinin başkenti olmayı yeniden hak eden şehrimizi, yeşil alanları, altyapısı, ulaşımı ve sosyal projeleriyle yeniden ayağa kaldırmak için aziz milletimizin desteğiyle çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü bizler İstanbul'a sevdalıyız."