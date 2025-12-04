İBB'de mali çöküş! İmamoğlu'nun başkanvekili de batırmaya başladı

İstanbul CHP'li büyükşehir belediye yönetiminde borç batağına sürüklenmeye devam ediyor. Borçlanmalar İBB Eski Başkanı Ekrem İmamoğlu döneminde başladı. Fakat İBB Başkanvekili Nuri Arslan ve yönetimi şehri yeni borç batağına sürüklüyor. Kasım ayı meclis toplantılarında kabul edilen 2026 Mali Raporunda içler acısı durum gözler önüne serildi.

BAŞKANVEKİLİ DE BATIRMAYA BAŞLADI

Yolsuzluktan tutuklu Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehri Belediyesini (İBB) felakete sürüklemişti, 24 TV'de yer alan haber göre, Başkanvekili Nuri Arslan daha da batırmaya başladı.

İBB kasım ayı meclis toplantılarında alınan kararla İstanbul 3 yılda daha da borca batacak. Kent sakini hizmet beklerken, vatandaşın paraları İBB yönetimi tarafından hiç edilecek.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davası iddianamesinde, İstanbul'u rant merkezine çeviren İBB eski Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ekibinin ardından göreve gelen, İBB Başkanvekili Nuri Arslan yönetiminin de İstanbul'u borç batağına sürükleyeceği anlatıldı.

DUDAK UÇUKLATAN RAKAM

Kasım ayı meclis toplantılarında kabul edilen 2026 Mali Raporuna göre İBB, önümüzdeki 3 yıl içinde tam 191 milyar 573 milyon lira daha borçlanacak. Konsolide bütçede ise toplamda 217 milyar 661 milyon 858 bin TL borçlanma yapacak. İBB'nin 2026 yılı bütçesi 440 milyar TL olarak belirlenirken takip eden yıllar için 2027'de 555 milyar 800 milyon, 2028'de ise 633 milyar 898 milyon TL tahmini bütçe oluşturuldu.

73 MİLYARLIK BORÇLANMA

Hazırlanan bütçeye göre, İBB yönetimi 2026 yılında 50 milyar TL iç ve dış borçlanma yapacak. 2027 yılında 68 milyar 300 milyon TL, 2028 yılında ise 73 milyar 273 milyon TL iç ve dış borçlanma yapılarak bütçe denkliği sağlanmaya çalışılacak.

İETT'nin 2026 yılında 14 milyar 500 milyon TL iç ve dış borçlanma yapacağı, her ay ÜFE-TÜFE oranında zamlı su faturası ile vatandaşların hane gelirlerine yük bindiren İSKİ yönetimi ise 2026 yılı için 98 milyar 857 milyon TL'lik bütçeyi yönetecek ve 916 milyon TL iç ve dış borçlanma gerçekleştirecek.