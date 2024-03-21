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  • İBB'de metro rezaleti! Hizmete yeni açılmıştı... Asansörler çalışmıyor, tavandan sular akıyor
Güncel

İBB'de metro rezaleti! Hizmete yeni açılmıştı... Asansörler çalışmıyor, tavandan sular akıyor

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala İstanbul Büyük Şehir Belediyesi tarafından hizmete açılan Ataköy Olimpiyat Metro hattında tavandan lağım sularını akıyor. İçerisinde tozdan nefes almak neredeyse imkansız olan metroda hiçbir asansörün de çalışmadığı görüldü.

İHA 21 Mart 2024 Perşembe 23:33 - Güncelleme:
İBB'de metro rezaleti! Hizmete yeni açılmıştı... Asansörler çalışmıyor, tavandan sular akıyor
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5 yıl boyunca gözle görülür ilerleme kaydedilmeyen ve trafiğin felç olmasına neden olan Ataköy Olimpiyat Metro hattı projesi seçime sayılı günler kala İBB tarafından faaliyete sokuldu. İçeride Metro hattına engelli vatandaşların ulaşması imkansız durumdayken, hiçbir engelli asansörü ise çalışmıyor.

ASANSÖRLER ÇALIŞMIYOR

Metro İstasyonuna girdiğinizde ise yoğun toz bulutu ve kötü koku sizi karşılıyor. Tavandan lağım suyu aktığı anlar ise kameralara yansıdı. Metro istasyonlarının içerisinde adeta şantiye tozu ve kirleri bulunuyor. Metro içerisindeki vagonlarda ise hangi durakta olduğunu gösteren ekranların hiç birinin çalışmadığı görüldü.

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