İBB'de olağandışı medya trafiği! Bağdatlı ve Ongun merkezli ağ ortaya çıkarıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'İBB (eski) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun liderliğini yaptığı 'Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' olarak tanımlanan yapılanmaya yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında, örgütün medya bağlantıları ve ilişkilerine dair yeni bilgiler ortaya çıktı. Medyaya da yansıyan tanık ve itiraf ifadelerinde geçen, "Murat Ongun gazetecileri finanse ediyordu, gazetecilere para teslimini de Emrah Bağdatlı yapıyordu" iddialarının araştırılması üzerine, olağan dışı bir görüşme ve fiziki buluşma trafiği ortaya çıkarıldı.

ONGUN-BAĞDATLI İLİŞKİSİ

Savcılık soruşturmasında, Murat Ongun'un adı Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş ve Ertan Yıldız'la birlikte 'örgüt yöneticisi' olarak geçiyor. Örgüt üyesi olmaktan yakalama kararı çıkarılan, ancak karayolu ile Yunanistan'a kaçtığı belirlenen Emrah Bağdatlı ise, kamuya açık medya kaynaklarındaki bilgilere göre, kameraman olarak çalıştığı dönemden Murat Ongun'un arkadaşı, Ongun'un belediyede üst düzey görevler almasından itibaren yapım şirketleri kurarak belediyeden yüklü ihaleler alan ve Ongun adına para trafiği yürüten ve özellikle ilişkili bazı medya mensuplarına 'zarfla para dağıtan' isim olarak biliniyor. Bağdatlı'nın yurtdışına çıkmadan önce de Ongun ile yoğun telefon trafiği olduğu dijital verilerle tespit edilmişti.

İFADELERDEKİ GAZETECİLER

İBB Basın Danışmanı, Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş. Genel Müdürlüğü gibi görevleri bulunan Ongun ile belediyede medyaya ilişkin herhangi bir ilişkisi bulunmayan Bağdatlı'nın telefon trafiği üzerinde yapılan çalışmalarda, tanık ifadelerinde adı geçen gazeteciler Soner Yalçın, Ruşen Çakır, Nagehan Alçı, Nevşin Mengü, Yavuz Oğhan, Bahar Feyzan, Aslı Aydıntaşbaş, Batuhan Çolak, Barış Pehlivan, Şaban Sevinç ve İsmail Saymaz ile sık görüşme ve buluşmalar dikkati çekti.

Şaban Sevinç

Yüz yüze görüşme trafiğinde, sadece Aslı Aydıntaşbaş'ın Ongun'la görüşmeleri belirlenirken, firari Emrah Bağdatlı ile bir buluşmasının olmadığı anlaşıldı. Diğer gazetecilerin ise firari Bağdatlı ile buluşmaları tespit edildi.

2011'de "CHP için medya grubu oluşturma" talebiyle CHP'ye mektup yazdığı ortaya çıkan ve Ongun'un 'akıl hocası' olarak bilinen Soner Yalçın'ın, Ongun ve Bağdatlı ile en sık trafiğe sahip olduğu, Marmaris ve Çeşme'de birlikte tatil yaptıkları da kayıtlara yansıdı. Yalçın'ın trafiği, gazetecilerle olan ilişkinin merkezinde yer aldığını gösteriyor.

Soner Yalçın

BAĞDATLI'NIN ROLÜ NE?

İBB Basın Sözcüsü ve medya kültür şirketlerinin tepe yöneticisi olarak Murat Ongun'un başka birçok medya yöneticisi ve gazeteciyle de görüşmelerinin olduğu, ancak bunların görevin ve mesleğin olağan akışının dışında kalan trafikler olarak açık ara öne çıktığı belirlendi. Görüşmelerin olağandışı sıklıkta ve belirli gazetecilerle yapılması, bu gazetecilerin de Çıkar Amaçlı İmamoğlu Suç Örgütü adıyla yürütülen soruşturma, operasyon, tutuklama ve ifadelere tepki gösteren, zanlılar lehine yazılar yazan, sosyal medya paylaşımları yapan isimler olması dikkat çekti. İBB veya gazetecilikle ilgili herhangi bir görevi olmadığı halde firari Emrah Bağdatlı'nın da görüşmelere katılması ve ayrıca ikili buluşmalar yapması, bu bulguların dikkat çeken bir başka yönü.

Emrah Bağdatlı

AYNI GAZETECİLER VE AYNI İKİ İSİM

Tutuklu sanık Ongun ve firari sanık Bağdatlı'nın Ocak 2024'ten itibaren görüşme ve konuşma trafikleri şöyle çıkarıldı:

Ongun'un Bağdatlı ile 77 telefon görüşmesi ve 395 farklı konumda buluşması belirlendi.

Ongun'un, Yalçın ile 70 kez buluştukları (Beşiktaş'ta 42, Beykoz'da 12, Sarıyer'de 8, Mecidiyeköy'de 4, Üsküdar'da 4), bazı buluşmaların İmamoğlu'nun İBB resmi konutu olarak yaptırttığı malikanede gerçekleştiği anlaşıldı. Belediyede görevi veya gazetecilik faaliyeti olmayan Bağdatlı'nın da, Yalçın ile de Arnavutköy, Beşiktaş, Beykoz, Beyoğlu, Sarıyer ve Üsküdar'da 34 kez görüştüğü, bu görüşmelerin 25'inin Ongun'un katılımıyla üçlü olduğu tespit edildi.

Ongun'un gazeteci Ruşen Çakır ile sadece 3 kez telefon görüştüğü, buna karşılık 18 kez (Sarıyer 16, Beyoğlu 2) ve aylık düzenli görünümü veren buluşma gerçekleştirdiği belirlendi. Bağdatlı'nın da Çakır ile aynı noktalarda 11 kez görüştükleri ve görüşmeleri akşam saatlerinde gerçekleştirdikleri öğrenildi.

Ongun'un, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İletişim Koordinatörü Yavuz Oğhan ile 20 kez buluştuğu, firari Bağdatlı'nın da yine Oğhan ile 6 kez bir araya geldiği anlaşıldı. Ongun'un, Oğhan'ı Özgür Özel'in yanına yerleştirdiği" haberleri CHP'ye yakın medyada yer almıştı.

Yavuz Oğhan

Ongun'un, youtuber sunucu Bahar Feyzan ile 26 kez buluştuğu, firari Bağdatlı'nın da Feyzan'la aynı noktalarda 16 kez görüştüğü, görüşmelerin 7'sine Ongun, Bağdatlı ve Feyzan'ın birlikte katıldığı öğrenildi.

Ongun'un, Youtuber gazeteci Nevşin Mengü ile sadece 3 kez telefonda görüştüğü, buna karşılık 13 kez buluşma gerçekleştirdikleri öğrenildi. Bu görüşmelerin 4'üne Ongun'un Yavuz Oğhan'ı da yanına alarak katıldığı belirlendi. Firari Bağdatlı'nın da Mengü ile Beşiktaş ve Şişli'de 4 kez bir araya geldiği belirlendi.

Nevşin Mengü

Ongun'un, Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu ile 20 kez buluştuğu, buluşmaların düzenli olduğu belirlendi. Firari Emrah Bağdatlı'nın da çoğu aynı noktalarda Mahiroğlu ile 7 kez buluşması tespit edildi. Görüşmelerin 6'sında Ongun, Bağdatlı ve Mahiroğlu'nun üçlü toplandıkları da belirlendi. Ongun ayrıca, Mahiroğlu ve Feyzan ile üçlü buluşma da gerçekleştirdi.

Ongun'un, gazeteci Barış Pehlivan ile de sadece 3 kez telefonda görüştüğü, ancak yüz yüze 17 kez bir araya geldiği belirlendi. Bu görüşmelerin 7'sinde, firari Bağdatlı'nın da bulunduğu tespit edildi.

Ongun'un, gazeteci Şaban Sevinç ile sadece 4 telefon görüşmesi, ancak 6 kez yüz yüze buluşması tespit edildi. Firari Bağdatlı da Sevinç ile İstanbul Şişli ve Ankara Çankaya'da 4 kez bir araya geldi.

Ongun'un, Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz gezisine davet edildiği için CHP çevresinde büyük tepki alan gazeteci Nagehan Alçı ile 26 kez buluştuğu, firari Bağdatlı ile de Beyoğlu'nda 4 kez bir araya geldiği belirlendi. Alçı'nın Ongun'la birlikte Soner Yalçın, Bahar Feyzan, Şaban Sevinç görüşmelerinde bulunduğu tespit edildi. Firari Bağdatlı'nın da, Alçı ile bazılarına Ongun'un da katıldığı 9 görüşme yaptığı, Soner Yalçın, İsmail Saymaz ve Nevşin Mengü ile buluşmalarda yer aldığı belirlendi.

İsmail Saymaz

Bağdatlı'nın ayrıca, gazeteciler Barış Pehlivan ile 14, İsmail Saymaz ile 11, Aykırı gazetesinin sahibi Batuhan Çolak ile 2 kez görüşmeleri de tespit edildi.