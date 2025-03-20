İBB'de örgütlü yolsuzluk! İki ayaklı soruşturmada suçlamalar korkunç

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) 'yolsuzluk' ve 'terör' operasyonları düzenlendi. İki ayrı soruşturmayla ilgili başta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere danışmanı Murat Ongun, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın da aralarında bulunduğu toplam 106 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 87'si yakalandı. Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturmasında suç örgütü lideri olduğu; terör soruşturmasında ise PKK bağlantılı kişileri belediyelerde göreve getirdiği iddia edildi.

ORGANİZE ÇALIŞTILAR

İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden itibaren yanında bulunan ve kendisine bağlı kişileri İBB Başkanı olduktan sonra yanında getirdiği; Büyükşehir Belediyesi birimlerinin ve iştiraklerinin başına atadığı aktarıldı. Diğer şüpheliler de suç örgütü üyeliği, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme, ihaleye fesat karıştırmak ve irtikapla suçlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmanın 'yolsuzluk' ayağıyla ilgili detaylar açılandı. İddiaya göre geçen yıl ortaya çıkan 'para kuleleri' görüntülerinin ardından re'sen başlanılan soruşturma derinleştirildi.

TANIKLAR TEK TEK ANLATTI

İfadeleri alınan tanıklar İmamoğlu ve bazı isimler hakkında suçlamalarda bulundu. Savcılık suçlamaları ve delilleri 8 madde halinde kamuoyuna duyurdu.

1- ENCÜMEN KARARIYLA HARACA BAĞLADILAR

CHP'deki 'para sayma' görüntülerine ilişkin soruşturma kapsamında ifade veren tanıklar 'İBB Başkanı İmamoğlu ile çok sayıda kişinin işadamlarını para vermeye zorladığı'nı iddia etti. Bazı iş- adamlarıyla hareket ederek haksız kazanç sağlandı. Bir- çok işyerinden rüşvet istendiği; kabul etmeyen mağdurlar hakkında encümen kararıyla zorla para alındığı aktarıldı.

2- ÖRGÜTÜ BEYLİKDÜZÜ'NDE KURDU, İBB'DE BÜYÜTTÜ

Savcılık açıklamasında Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden itibaren birlikte hareket ettiği kişilerle İBB'de de çalışmayı sürdüren İmamoğlu'nun amacının suç örgütünün devamını sağlamak olduğu belirtildi. Kendi alt yapılanmalarını oluşturan şüphelilerin, birçok belediye iştirakinde 'ihaleye fesat karıştırma', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme', 'rüşvet' ve 'irtikap' suçlarını örgütlü şekilde işlediklerinin tespit edildiği aktarıldı.

3- REKLAM VURGUNU MASAK RAPORUNDA

Mülkiye müfettişleri yaptıkları denetimlerde İBB ve iştirak şirketleri tarafından yapılan açık hava reklam mecralarına ilişkin ihaleler, hizmet alımları ve muvazalı sözleşmelerde usulsüzlük yapıldığını belirledi; rapor hazırladı. MASAK raporları ve vergi uzmanı incelemeleri ile toplanan tüm deliller savcılığa sunuldu.

4- PİYONLARLA ALIŞVERİŞ GİZLİ KASAYLA TRANSFER

Şüphelilerin piyon kişiler üzerinden alım satımlar yaparak suçtan elde ettikleri parayı akladıkları öne sürüldü. Tanık beyanlarında para transferi ve tahsilinde 'gizli kasa' diye tabir edilen sivil kişilerin kullanıldığı dile getirildi. İfadelere ilişkin alınan raporlar sonrası soruşturma için düğmeye basıldı.

5- İŞ YAPMAYAN PARAVAN ŞİRKETLERE FAHİŞ PARA

Örgüt üyelerinin hem kendilerinin hem de SGK'li çalışanlarının üzerlerine kurdukları şirketlerle İBB iştirakleri Medya AŞ ve Kültür AŞ'den fahiş fiyatlarla işler aldıkları saptandı. Savcılığa göre yüksek fiyatlı teklifleri kabul edilen bu şirketler, aldıkları işlerin çoğunu tamamlanmadı; bir kısmının ise hayali işler olduğu tespit edildi. Naylon faturayla aklanan paraların kişisel zenginleşmelerinin yanı sıra suç örgütünün faaliyetleri için kullandığı ileri sürüldü.

6- İLK TAKSİTİ 'İMAMOĞLU İNŞAAT'A GÖNDERDİLER

İBB'ye bağlı Medya AŞ, Kültür AŞ, KİPTAŞ ve İSFALT firmalarından ihale alan örgüt üyelerinin ilk avans ödemeleriyle İmamoğlu Ailesi'ne ait inşaatlara para aktardıkları ya da şirketlerine mal devri yaptıkları anlaşıldı.

7- AÇIK İHALEYE GİRENLERE ÖDEMELERİ YAPILMADI

Savcılık açıklamasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden açık ihaleler neticesinde iş alan firmaların da mağdur olduğu, iş adamlarına ödemelerinin yapılmadığı belirtildi.

8- İSTANBULLUNUN KİŞİSEL BİLGİLERİNİ KULLANDILAR

İBB bünyesindeki yolsuzluk şebekesinin İstanbul'da yaşayan vatandaşların kişisel verilerini hukuka aykırı şekilde elde geçirdiği; bu bilgilerin örgütün devamlılığı için kullandığı öğrenildi.

SARIYER'DEKİ KONAKTA GÖZALTI

Suç örgütü liderliğiyle suçlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile iki ayrı soruşturmadaki diğer şüphelilere dün sabah saat 06.15'te eşzamanlı operasyonlar düzenlendi. İmamoğlu, Sarıyer'de ailesiyle yaşadığı boğaza nazır Rumeli Hisarüstü Konağı'nda gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen İmamoğlu ve diğer şüpheliler, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

HER ŞEY BÖYLE BAŞLADI

Geçen yıl 31 Mart'taki yerel seçimler öncesi İmamoğlu'na yakın isimlerden İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, bavullar dolusu parayı paketlerken görüntülenmişti.

Balyalar halindeki milyonlarca lira valizlerle taşındı. İBB'deki yolsuzluk operasyonuna ulaşan yargı sürecinin 'Para kuleleri' skandalıyla başladığı öğrenildi.

SARAÇHANE'YE 'ÖZEL' KAYYUM

Saraçhane'deki İBB binasına giden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şöyle konuştu: "Ekrem başkan hakim karşısına çıkıncaya kadar yanında olacağım. Saraçhane'de olacağız İstanbul'a sahip çıkacağız, bir yere ayrılmıyoruz."

87 SUÇ ORTAĞININ İFADESİ ALINIYOR

Mehmet Murat Çalık: Beylikdüzü Belediye Başkanı.

Buğra Gökçe: İstanbul Planlama Ajansı Başkanı.

Necati Özkan: İmamoğlu hakkındaki 'Kahramanın Yolculuğu' adlı kitabı yazdı; seçim kampanyalarını yönetti.

Murat Ongun: Basın danışmanı.

Can Akın Çağlar: İBB Genel Sekreteri. Ziraat Bankası eski genel müdürü.

Murat Abbas: İBB'nin iştiraki Kültür AŞ Genel Müdürü.

Tuncay Yılmaz: İmamoğlu İnşaat'ın Müdürü.

Ercan Saatçi: Şarkıcı.

Fatih Keleş: İBB Spor Kulübü Başkanı.

Yusuf İlbak, Ali İlbak, Murat İlbak, Mustafa İlbak: İlbak Holding'in açık hava reklamcılığı şirketi var. Son olarak isim hakkını aldıkları CNBC-E televizyonu ile ekonomi yayıncılığı yapıyordu.

Servet Yıldırım: CNBC-e Genel Yayın Yönetmeni.

Murat Kapki: ADVERTCITY şirketi kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı.

Adem Soytekin: Asoy İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı.

Ali Nuhoğlu: Nuhoğlu İnşaat Yönetm Kurulu Başkanı.

Ertan Yıldız: İmamoğlu'nun danışmanlarından.

Serdal Taşkın: Kültür AŞ'nin önceki müdürü.

Hakkında gözaltı kararı verilen diğer isimler şöyle:

Mustafa Nihat Sütlaş, Orçun Muhittin Yılmaz, Hüseyin Köksal, Eli Gül, Zafer Gül, Barış Kılıç, Mehmet Erdoğan, Güldem Işık, Ceyda Kıyrak, Kadir Öztürk, Ömür Yılmaz, Mertan Açıl, Tolga Özgen, Erhan Uslu, Hakan Atınç Dayıgil, Murat Kambur, Emre Serkan Bayraktar, Vahit Doğan, Fatoş Ayık, Hüseyin Ekrem Fidan, Seda Hoşel Kiraz, Sergen Kurt, Yusuf Yüce, Mehmet Muhuttin Palazoğlu, Furkan Remzi Ceylan, Süleyman Atik, Hakan Karanis, Elif Güven, Nihat Uçan, Birsen Şahin, Canan Mümüklü, Cemal Ufuk Karakaya, Kağan Sürmegöz, Bayram Taşkın, Ebru Yılmazlar, Gürkan Akgün, Doğan Hamit Doğruer, Halit Burak Atalan, Bilal Önver, İlker Durudemir, İpek Elif Atayman, İlknur Taşdelen, Burak Arslan, Samih Asan, Emrah Öksüz, Onur Buğra Subaşı, Eyüp Subaşı, Gülşah Subaşı, Ahmet Köksal, Serhat Kapki, Umut Şenol, Mete Sarı Saltun, Edip Cenk Ünalerzan, İrfan Karakaş, İnan Boztaş, Ahmet Taha Bilgin, Kamil Timur Delibaş, Alihan Aydın, Alper Aydın, Alperen Aydın, Ahmet Palazoğlu, Kaan Ketenci, Ahmet Hamdi Çiçek, Hacı Ahmet Gül, Serkan Öztürk, Kabil Taşçı, Vedat Şahin, Serdar Haydanlı, Yaşar Çeri, Emin Ferhat Ertek, Harun Cengiz Beğenmez, Hasan Öçsoy, Ahmet Çiçek, Adem Tuncay, Rauf Cem Istranca, Ömer Gürsoy, Uğurhan Atma, Özge Bağdatlı ve Fatoş Pınar Türker.

İBB'YE TERÖR SORUŞTURMASI: KANDİL İSTEDİ, İMAMOĞLU İŞE ALDI

İBB'ye yönelik 'terör örgütüne yardım etme' soruşturmasında, PKK elebaşlarının talimatları doğrultusunda örgüt üyelerinin belediyeye yerleştirildiği tespit edildi. İmamoğlu ve Şişli Belediye Başkanı'nın da aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'kent uzlaşısı' soruşturması CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na uzandı. Başlatılan terör soruşturmasında PKK/KCK terör örgütü elebaşlarından Cemil Bayık ve Mustafa Karasu'nun 31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde başta İstanbul olmak üzere metropol illerde yaptığı ittifakta yeni detaylara ulaşıldı.

İMAMOĞLU- HDK İTTİFAKI

Dün sabah başlatılan terör operasyonunda Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Ekrem Şahan, Reform Enstitüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan, SPECTRUM HOUSE sahibi A.B., çalışanı H.A. ve Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir hakkında gözaltı kararı verdi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yaptığı açıklamada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'kent uzlaşısı' temelinde terör örgütünün Halkların Demokratik Kongresi (HDK) çatı yapılanmasıyla ittifak yapıldığına dair tespitlerin olduğunu belirtti.

CHP'YE ÜYE YAPILDILAR

Başsavcılık, Kandil'in seçim öncesinde görüş ve talimatlarını terör örgütüne müzahir medya aracılığıyla ilettiğine dikkat çekti.

Açıklamada CHP kontenjanından seçilen belediye meclis üyeleri ile atanan belediye başkan yardımcılarının terör örgütü ile iltisakları olduğu ve yerel seçimden yalnızca birkaç gün önce CHP'ye üye kaydı yaptırıldıklarına dikkat çekildi. Listelerle atanan Ataşehir ve Kartal belediye başkan yardımcıları dahil 18 meclis üyesi 'terör'den tutuklandı.

Soruşturmada savcılığın Ekrem İmamoğlu ve 6 şüpheli için yönelttiği suçlamalar şöyle:

İştirak halinde "Kent Uzlaşısı" faaliyetinin içerisinde yer almak.

İBB iştiraki İstanbul Planlama Ajansı ve BİMTAŞ bünyesinde terör örgütü mensupları ve sempatizanları işe almak.

Ekrem İmamoğlu yerel seçimlerde belediye meclis üyesi listelerini kendisi onaylayarak terör örgütünün yönetimince de ifade edilen metropollerde etkinliğinin artırılması amacını taşıyan kent uzlaşısı faaliyetine bilerek iştirak etmek.

PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek.

İBB merkezli "yolsuzluk" ve "terör" operasyonu! Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı

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