İBB'de personele kadro mobbingi! Ya imzalarsın ya da gidersin

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bazı birimlerindeki personele kadro mobbingi uygulanıyor. Bazı müdürlüklerdeki isimlere unvanlarını düşüren alt kadroya geçiş belgelerini imzalamaları konusunda baskı yapılıyor. Bu durumdaki 88 kişiye, teklifi kabul etmemeleri halinde işten çıkarılacakları söylendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bazı birimlerdeki personele kadro mobbingi uygulamaya başladı. Yeni Şafak'ın haberine göre, Dün Haliç Su Sporları Merkezi'ne çağırılan çalışanlarla görüşen İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve İSPER'e bağlı insan kaynakları sorumluları, unvanlarının düşürüleceğine dair belgelerin imzalanmasını istediler. Görüşülen personele sözlü baskıların dışında, ilgili belgeyi imzalamak için 6 iş günü süre verildi. Bu durumdaki 88 personelin imza atmadıkları taktirde, projelerin tamamlanmaması gerekçesiyle işten atmak tehdidi yapıldı.

İBB'nin İK görevlileri tarafından çağrılan bazı personele, kadro düşürmeyi kabul etmemeleri durumda işten çıkarılacakları tebliğ edildi.

HİÇBİR GEREKÇE GÖSTERİLMEDİ

Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne bağlı ders atölyeleri, gençlik ofisi ve teknoloji atölyelerinde çalışan çalışanların bir kısmı hukuki yollardan haklarını arayacaklarını söylerken, bir kısmı ise işsiz kalıp ailesine bakamayacağı için imza atmak zorunda olduklarını söyledi. İşçiler ise bunları yapmalarının sebebi olarak hiçbir gerekçe gösterilmediğini belirtti. Daha önce "büro işçisi" olarak işe başlayan işçilerin zamanla unvanları "diğer büro memurları" ve "bilgi işlem destek elemanına" yükseltildi. Ancak şimdi çalışanların unvanları tekrar düşürülerek büro işçisi olarak çalışmaları isteniyor. Çalışanlar ise bunu imzaladıkları takdirde vücut gücü gerektiren işlerden de kendilerinin sorumlu tutulacağını ve bu durumun maaşlarını da etkileyeceğini söylüyor.