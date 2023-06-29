Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, tvnet'te katıldığı bir programda İBB'nin reklam bütçesini aştığına dikkati çekerek, depreme karşı dönüşüm için sadece 63 milyon harcandığını söyledi.

Göksu, sık sık dile getirdikleri, "İBB'nin reklam bütçesi 849 milyon TL" iddialarına İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetiminden gelen 'yalanlamalara' değindi.

"GÖRÜNÜRDE 849 MİLYON EN AZ 2 MİLYAR LİRA HARCADILAR"

İmamoğlu yönetiminin açıkladığı rakamların yüzde 90'ının yanlış olduğunu vurgulayan Göksu, "Tespit edebildiklerimiz 849 milyon lira. Tespit edemediklerimizle en az 1.5 - 2 milyar TL'yi buluyor. CHP'li yöneticilere TV'lere verdiğiniz reklamların faturalarını gösterin dedim. Gösteremediler. Birçok reklam kalemini başka işlerle eritiyorlar." ifadelerini kullandı.

"AK PARTİ'DE HARCADI" ALGILARINA KESİN CEVAP

AK Parti döneminde harcandığı söylenen rakamların da algıdan ibaret olduğunu vurgulayan Göksu, "Bunlar İBB Meclis'te CHP'li üyelerin gözü önünde resmi belge olarak okunuyor. Meclis tarafından seçilen denetçiler, İBB'nin mali tablosunu denetliyorlar. Böyle bir şey yok" dedi.

"İBB, 192 KİŞİYİ BORÇLANDIRDI EYÜPSULTAN BELEDİYESİ BORCUN YARISINI ÖDEDİ"

Karagöz'ün "İstanbul'da hiç mi güzel bir şey olmuyor?" sorusuna yanıt veren Göksu, İBB'nin borçlandırdığı vatandaşların mağduriyetlerini AK Parti olarak giderdiklerini anlattı. Kentsel dönüşüm nedeniyle CHP yönetimindeki İBB'nin 192 hak sahibini borçlandırdığını vurgulayan Göksu, "Burada 192 hak sahibiyle İBB anlaşamadı ve borçlandırdı. Kentsel dönüşüm projesi yürüsün diye Eyüpsultan Belediyemiz yarısını üstlendi. İBB'nin borcunun yarısını biz üstlendik, biz AK Parti'yiz. Vatandaşın derdini çözeriz. 'Bize ne deseydik' insanlar evsiz kalacaktı. Bize güvenmiş insanlar var. Bunu biz ödedik. Kendi yaptığı kentsel dönüşümü belediyemiz ödedi." dedi.

Göksu, konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

"Biz bu rakamları ortaya çıkartırken masanın başında oturup İBB'nin reklamına kaç para yazalım diye yazmıyoruz. Bunlar İBB Meclis'te CHP'li üyelerin gözü önünde resmi belge olarak okunuyor.

Meclis tarafından seçilen denetçiler, İBB'nin mali tablosunu denetliyorlar. Başlık başlık incelenirken biz üç denetçi kendimize bir strateji belirleriz. Bu stratejide hangi başlıkların detaylı inceleneceğini belirleriz. Medyaya söylenmesi için kullanılacak rakamlar değil. İBB'nin açıkladığı rakamların yüzde 90'a yakını yanlış. Bugüne kadar ki tecrübemiz bunu gösterdi.

2022 mali denetim raporunda yazılı hepsi. İBB'yi denetlemek üzere seçilen üyelerin raporu bu. Bizim söylediğimiz rakamlar oturup masa başında şu rakamlar diye ortaya çıkmıyor. Tespit edebildiklerimiz dedim. Tespit edemediklerimizde en az 1.5 - 2 milyar TL'yi buluyor. CHP'li yöneticilere TV'lere verdiğiniz reklamların faturalarını gösterin dedim. Gösteremediler. Birçok reklam kalemini başka işlerle eritiyorlar. Bunlar resmi ihaleli işler.

Deprem sürecini yaşadığımız dönemde 63 milyon TL harcamışlar. İstanbul'u dirençli hale getirmek için. 4 yılda 4 bina dönüştürdüler."