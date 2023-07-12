İstanbul Büyükşehir Belediyesi, henüz inşaatı başlamayan Tuzla - Kaynarca - Pendik metro hattının güzergahındaki reklam panolarını bir yılda 10'uncu kez değiştirdi. Reklam panolarının değiştirilmesine ait görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı.

BİR YIL İÇERİSİNDE 10 KEZ DEĞİŞTİRİLDİ

Yapımına İBB'nin AK Parti döneminde başlanan Tuzla-Kaynarca-Pendik metro hattında, yıllardır süren çalışmalara rağmen açılış henüz gerçekleştirilmedi. Yıllardır çalışmaların devam ettiği metro hattının güzergahındaki reklam panolarının ise İBB tarafından bir yıl içerisinde 10 kez değiştirildiği öğrenildi.

REKLAMA PARA VAR METROYA YOK

Reklama 2023 yılı bütçesinden 1 milyar 822 milyon 98 bin 520 TL ayıran İBB'nin metro hattını kullanıma açması yerine reklam panolarını defalarca kez değiştirmesi tepkilere neden oldu.

Metro şantiyesi yanında bulunan reklam panosunun değiştirildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yapımın hala devam ettiği güzergahtaki bir metro istasyonu ise havadan görüntülendi.

"ALGI, MANİPÜLASYON VE PR BELEDİYECİLİĞİ"

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, inşaatı başlamayan fakat bir yıl içinde 10'uncu kez değiştirilen reklam panolarına ilişkin sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Göksu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Aziz İstanbullulara her zaman anlattığımız gibi. İstanbul yaklaşık 5 yılını maalesef böyle kaybetti: "Algı, manipülasyon ve PR belediyeciliği."