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İBB'de rezalet bitmiyor! Mağdur kadına rapor oyunu

İBB Başkan Danışmanı Murat Ongunun köpeği tarafından ısırılan İBB işçisi Hacer Demirlendi'nin kandırılarak işine son verildiği ortaya çıktı. Demirlendi, kendisine 'Açık alanda çalışamaz raporu getir, seni ikram bölümüne alacağız' denildiğini, daha sonra bu rapor bahane edilerek işten çıkarıldığını söyledi.

Yeni Şafak30 Ağustos 2023 Çarşamba 07:57 - Güncelleme:
İBB'de rezalet bitmiyor! Mağdur kadına rapor oyunu
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İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'un köpeği tarafından ısırılan İBB temizlik işçisi Hacer Demirlendi, kandırılarak işine son verildiğini anlattı: 'Açık alanda çalışamaz raporu getir, seni içeriye ikram bölümüne alacağız' dediler. Sonra raporu gösterip sağlık gerekçesiyle iş akdimi feshettiler. Beni tuzağa düşürdüler.

İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun'un Thor isimli Alman kurdu cinsi köpeğinin saldırısına uğrayan İBB çalışanı Hacer Demirlendi, yaralandığı yetmemiş gibi işinden de oldu. Ağaç A.Ş de temizlik işçisi olarak çalışan Demirlendi, kendisinin tuzağa düşürülerek işten çıkarıldığını savundu. Sütlüce'deki İBB İletişim Koordinatörlüğü bahçesinde gerçekleşen olaydan sonra Hacer Demirlendi, Ongun hakkında şikayetçi oldu. Demirlendi'nin şikayeti üzerine polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.

KİMSE DUYMASIN

Yeni Şafak'ın haberine göre, Demirlendi şunları söyledi: "Murat Ongun, avukatıma 'Tüm taleplerini karşılayacağız, şikayetçi olmasın. Bu olayı da kimseye duyurmasın', demiş. Ardından, Ağaç A.Ş Genel Müdürü Ali Sukat ve İBB İletişim Koordinatörlüğü İdari Amiri Birsen Şahin ile sonraki süreç ilerledi. 'Açık alanda çalışamaz raporu getir, seni içeriye ikram bölümüne alacağız' dediler. İstedikleri raporu alıp getirdim, ne masraflarımı karşıladılar ne de sahadan içeriye aldılar, sonra da bana aldırdıkları raporu gösterip sağlık gerekçesiyle iş akdimi feshettiler. Beni tuzağa düşürdüler" dedi.

İSTİFA ET BASKISI

Sukat'ın Murat Ongun'u şikayet ettiği gerekçesiyle istifa etmesini istediğini söyleyen Hacer Demirlendi şöyle devam etti: Reddedince bana aldırdıkları raporu gösterip, 'Seni sağlık gerekçesiyle işten atarız, hiçbir mahkemeden bir şey alamazsın, dedi. Kendi isteğimle istifa etmeyince de 24 Ağustos'ta bana aldırdıkları 'açık alanda çalışamaz' raporunu bahane edip sağlık gerekçesiyle işten çıkardılar. Ne köpeğin yaralamasıyla ilgili hastane masraflarımı karşıladılar ne de yerimi değiştirdiler. Bana hastaneden aldırdıkları iş görmez raporuyla da işime son verdiler. Murat Ongun ve diğerleri beni tuzağa düşürdüler."

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