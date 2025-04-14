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İBB'de tarihi batış! 9 kat artan borcun karşılığı çıkmadı

Yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun İBB'yi 264 milyar 915 milyon TL borca soktuğu belirlendi. Tarihinde ilk kez borçlanamayacak duruma getirilen İBB'nin 267 milyar TL'lik güncel borcuna İBB bünyesindeki 31 iştirak şirketin borcunun dahil olmadığı öğrenilirken yapılan incelemelerde borcun bir karşılığının olmadığı görüldü.

Sabah14 Nisan 2025 Pazartesi 08:18 - Güncelleme:
İBB'de tarihi batış! 9 kat artan borcun karşılığı çıkmadı
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Yolsuzluktan tutuklanıp görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) eski başkanı Ekrem İmamoğlu, 6 yılda 1 trilyon 171 milyar TL bütçe harcamanın yanı sıra İBB'yi büyük bir borç sarmalına soktu.

Tarihinde ilk kez borçlanamayacak duruma getirilen İBB'nin, 2019 yılında 31 milyar TL olan borcu 9 kat artarak 2024 yılı sonu itibariyle 264 milyar 915 milyon 101 bin TL'ye yükseldi.

1 TRİLYON 171 MİLYAR HARCANDI

Sabah'ın haberine göre; İBB eski başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve geldiği 2019 yılından bu yana merkezi idareden gelen ödenekler ve iştirak şirketlerle birlikte son 6 yılda toplam 1 trilyon 171 milyar TL bütçe harcandı. Dev bütçenin yanı sıra İBB yönetimi iç ve dış borçlanma için İBB meclisinden defalarca yetki aldı.

BORCU 9 KAT ARTIRDI

2019'da 30 milyar 858 milyon 845 bin TL olan İBB'nin toplam iç ve dış borcu sırasıyla;

2020'de 43 milyar 402 milyon 786 TL'ye, 2021'de 57 milyar 602 milyon 11 bin TL'ye, 2022'de 82 milyar 75 milyon 422 bin TL'ye, 2023'te 150 milyar 837 milyon 180 bin TL'ye, 2024 yılı sonu itibariyle ise 2020 yılına oranla tam 9 kat artarak 264 milyar 915 milyon 564 bin TL'ye yükseldi.

İŞTİRAKLERİN BORCU DAHİL DEĞİL

İBB'nin 264 milyar TL'lik güncel borcuna İBB bünyesindeki 31 iştirak şirketin borcunun dahil olmadığı öğrenildi. İştiraklerin borcunun da bu rakama eklenmesiyle birlikte İBB'nin yekûn borcunun yaklaşık 400 milyar TL olduğu ön görülüyor.

BORCUN KARŞILIĞI BULUNAMADI

Öte yandan İBB'nin dev borcuna ilişkin yapılan incelemelerde borcun bir karşılığının olmadığı görüldü. Yapılan borçlanmaların tasarruf dışı alanlara, konser, etkinlik ve reklam gibi alanlara harcandığı tespit edildi.

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