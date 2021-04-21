İBB'de tartışılan uygulama! Göksu: Cumaya giden fişleniyor

21 Nisan 2021 Çarşamba 09:34 - Güncelleme: 21 Nisan 2021 Çarşamba 09:34

Göreve gelir gelmez binlerce İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çalışanının işine son veren yeni İBB yönetimi, bir skandala daha imza attı. Cuma günleri Cuma namazı kılmaya gitmek isteyenlere izin vermeyen İBB yönetimi, kendilerince bir çıkış yolu bularak bu kişilere 'İbadet İzin Talep Formu' imzalatmaya başladı.

İBB yönetiminin bu uygulamasını fişleme olarak değerlendiren İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, "Bundan sonraki adımları da İBB'de ikna odaları kurmak olacak herhalde" diye tepki gösterdi.

Göksu "Anlaşılan özledikleri tek parti dönemini yaşatacaklar" dedi.

ORİJİNLERİNE DÖNÜYORLAR

Akşam Gazetesi'ne açıklamalarda bulunan Göksu şunları söyledi: "Yeni bir uygulama yapmışlar. Bu belgeyi imzalamayan personelin Cuma namazında geçirdiği saatlerin mesaisine ekleneceği belirtiliyor. Bu uygulama başlı başına bir fişlemedir. Tek parti dönemi yeniden hortlatılmak isteniyor. CHP kendi genlerinden hiçbir zaman kurtulamaz. Burada hem baskı var hem de fişleme. Bunu CHP'nin basit bir uygulaması gibi görmemiz mümkün değil. Daha neler göreceğiz. Yavaş yavaş kendi genlerine orijinlerine dönmeye başladı. Biz bunu her platformda gündeme getireceğiz."