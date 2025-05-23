<p>Riva Caddesi üzerinde ilerleyen "137" hat numaralı İETT otobüsünün motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.</p><p>Alevler yolcuların da yardımıyla şoför tarafından söndürüldü.</p><p>Yangın nedeniyle otobüste maddi hasar oluştu.</p><img src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2025/05/22/ihmal-ilgisizlik-ve-yonet-612_2-43.jpg'/>İhmal, ilgisizlik ve yönetim zafiyeti... Ulaşım krizine AK Parti'den tepki: Kaosun sebebi CHP'li İBB yönetimidir<img src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2025/05/22/halk-otobusleri-kontak-ka-652_2-43.jpg'/>İstanbul ulaşımında büyük kriz! İBB vatandaşı yine mağdur etti<img src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2025/05/21/istanbulda-toplu-tasimada-894_2-43.jpg'/>İstanbul'da toplu taşımada kriz