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İBB'de yangınlar bitmiyor: İETT otobüsü yolculara mezar oluyordu

Beykoz'da, seyir halindeki İETT otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Yolcular canını zor kurtarırken çevredekilerin de yardımıyla çıkan yangın söndürüldü.

AA23 Mayıs 2025 Cuma 20:31 - Güncelleme:
İBB'de yangınlar bitmiyor: İETT otobüsü yolculara mezar oluyordu
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Riva Caddesi üzerinde ilerleyen "137" hat numaralı İETT otobüsünün motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler yolcuların da yardımıyla şoför tarafından söndürüldü.

Yangın nedeniyle otobüste maddi hasar oluştu.

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