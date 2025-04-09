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Güncel

İBB'de yeni usulsüzlük... 640 milyonluk vurgun ortaya çıktı

İBB'deki yolsuzluk soruşturması devam ederken kentte yeni bir usulsüzlük daha ortaya çıktı. İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün 614 milyon 408 bin 395 liralık tek firmalı bir ihale daha gerçekleştirdiği belirlendi.

Sabah9 Nisan 2025 Çarşamba 10:04 - Güncelleme:
İBB'de yeni usulsüzlük... 640 milyonluk vurgun ortaya çıktı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında, "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

İBB'DE 640 MİLYONLUK VURGUN

Sabah'ta yer alan habere göre, İBB'nin bir ihalesinin daha rakipsiz ve rekabetsiz şekilde gerçekleştirildiği tespit edildi.

İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün 20 Mart 2025 tarihinde GSM Medya Sosyal Sağlık Hizmetler Organizasyon şirketi ile 'çözüm merkezi iletişim hizmet alımı' adı altında 614 milyon 408 bin 395 liralık tek firmalı bir ihale gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

İhalenin Kamu İhale Kanunu'nun 217b maddesinde düzenlenen olağanüstü hal durumlarına sokulması dikkat çekti.

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