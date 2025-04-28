İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen 2'nci dalga operasyonda şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda farklı miktarlarda döviz ve Türk lirası, mermi ve şirketlere ait kaşe ele geçirilmişti.

Gözaltına alınan İSKİ Genel Müdürü şüpheli Şafak Başa, Genel Müdür Yardımcısı Begüm Çelikdelen ve İSKİ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Adem Şanlısoy ile ilgili ortaya çıkan iddialar ise dikkat çekti. 3 isim ile koordineli olarak; rehabilitasyon projelerinin onay aşamasında İSKİ'nin olumlu görüş vermesi gerektiğinden, kendilerine başvuran İdris Özceleb ve Muhittin Erusta isimli müştekilerin belgeleri eksiksiz ve tam olmasına rağmen, uzunca bir süre başvurularına olumlu ya da olumsuz cevap vermedikleri iddia edildi.

Sonrasındaysa müştekileri Fatih Keleş ve Adem Soytekin'e yönlendirdikleri, bu kişilere belirli bir miktar ödemeden işlerinin olmayacağına dair imada bulundukları, müştekilerin bu rüşvet teklifini kabul etmedikleri öğrenildi. Ardından ise Şafak Başa'nın Begüm Çelikdelen vasıtasıyla kendilerine Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla olumlu görüş verilmeyeceğini belirttiklerine ilişkin müşteki beyanları sonrası gözaltına alındıkları öğrenilirken iddialara ilişkin soruşturma süreci devam ediyor.