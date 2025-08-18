İSTANBUL 29°C / 21°C
Güncel

İBB'de yolsuzluk soruşturması: Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney tutuklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de aralarında bulunduğu 17 şüpheli tutuklandı.

18 Ağustos 2025 Pazartesi 17:10
İBB'de yolsuzluk soruşturması: Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney tutuklandı
Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda polis ekiplerince 15 Ağustos'ta gözaltına alınmalarının ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerin buradaki işlemleri tamamlandı.

İnan Güney'in de aralarında bulunduğu 20 şüphelinin, savcılıkça tutuklanmaları talebiyle gönderildikleri sulh ceza hakimliğindeki sorguları bitti.

Hakimlik, Beyoğlu Belediye Başkanı Güney'in de aralarında bulunduğu 17 şüphelinin tutuklanmasına, 3 şüpheli hakkında ise "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza atmak" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Bu arada, adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edilen 24 şüpheli de "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Buna göre, hakkında adli kontrol tedbiri uygulanan şüpheli sayısı 27'ye ulaştı.

Dosya kapsamında tutuklanan isimler şu şekilde:

"Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Güney'in Özel Kalem Müdürü Seyhan Özcan, Güney'in eniştesi İsmail Akkaya, Güney'in şoförü Deniz Göleli, Mahir Gün, Mehmet Kaya, Esma Bayrak, Güngör Bozkurt, Güney'in koruması Veysel Eren Güven, İmamoğlu'nun şoförü Recep Cebeci, İBB Başkan Danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un akrabası İbrahim Can Yaman, Hasan Yalaz, Yunus Göçer, Alper Yıldırım, Duygu Fikirli, Zekai Kırat ve Yusuf Yüce"

Haklarında adli kontrol tedbiri uygulanan isimler ise şöyle:

"Güney'in ablası Sabriye Akkaya, İBB Başkan Danışmanı Yiğit Oğuz Duman, MEDYA AŞ Görsel Yayınlar Koordinatörü Nazlı Dalar, firari şüpheli Emrah Bağdatlı'nın kardeşi Özge Bağdatlı, Bora Aramacı, Aysun Vural, Hasan Erkan Kabakçı, Asraf Engin Güner, Ersan Şık, Nurul Taha Yüksel, Şükrü Fındık, Burak Karakuş, Alican Ayvataş, Mustafa Serez Yerli, Erdal Akbay, Mehmet Akif Bulut, Çiğdem Nasuhbeyoğlu, Ümit Karakaya, Ferda Yıldız Selbasan, Kazım Eren Sönmez, Ahmet Bozkurt, Mesut Taşkın, Tuğba Koçak, Utku Doğruyol, Hare Dinçer, Tarık Bora, Mehmet Türkoğlu."

