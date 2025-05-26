İBB'de yolsuzluk soruşturması: İmamoğlu'nun özel kalem müdürüne ''kayıp telefon'' soruldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması sürüyor.

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, emniyetteki ifadesinde, devlet memuru olduğunu belirtti.

Aylık gelirinin 220 bin lira olduğunu ifade eden Kasapoğlu, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemediğini kaydetti.

Kendisine fotoğrafları gösterilen şüphelilerden Arif Gürkan Alpay, Ali Kurt, İbrahim Bülbüllü, Yavuz Saltık, Ziya Gökmen, Ceyhun Avşar'ı İBB'deki görevleri nedeniyle tanıdığını, onlarla hiçbir ticari ilişkisinin olmadığını, Seza Büyükçulha'yı ise Ekrem İmamoğlu'nun arkadaşı olarak tanıdığını savunan Kasapoğlu'na aramalarda ele geçirilen telefonun kime ait olduğu da soruldu.

Şüpheli Kadriye Kasapoğlu, bahse konu telefonun belirtilen bilgilerle kime ait olduğunu bilmesinin mümkün olmadığını savundu.

İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Naim Erol Özgüner'in kendi talebi üzerine avukatıyla evinde arama yapılmasını istediği, burada bulunan bir telefonun 19 Mart'ta Saraçhane Belediye Binasında Özel Kalem çalışanı Burcu adında kişinin yanında Melih G. ile Özgüner'in odasına getirdiğine ilişkin savcılık ifadesine yer verildi.

Özgüner'in ifadesinde, "Kendi rızamla aratmak üzere avukatım aracılığıyla evimde arama talep ettim. Bu talep doğrultusunda yapılan aramada evimde ele geçirilen Iphone marka cep telefonu için 19 Mart günü Saraçhane Belediye Binası'nda Özel Kalem çalışanı B. hanım odama geldi. Yanında M.G. de bulunur vaziyetteyken, 'Bu Başkan'ın telefonu, bunu ne yapacağız?' demesi üzerine, M.G. 'Ben bilmiyorum.' demek suretiyle odadan ayrıldı. Odada tek kalmam nedeniyle B. Hanım telefonu bana bırakarak odadan çıktı. Olayın şokuyla ne yapacağımı bilememem dolayısıyla ben de bu telefonu arama neticesinde ele geçirilen yere sakladım. Bildiğim kadarıyla bu telefon B. hanıma Özel Kalem Müdürü olan Kadriye Kasapoğlu tarafından verilmiştir. Kadriye hanıma bu telefonun kim tarafından verildiği hakkında bilgim yoktur. Bu telefon bana verildiğinde içerisinde SIM kartı yoktu. Telefon şifresini de bilmemekteyim. Cumhuriyet Başsavcılığınıza yardımcı olmak maksadıyla ifade öncesinde bu telefonun yerini bildirmiş bulunmaktayım." şeklindeki ifadeleri şüpheli Kasapoğlu'na aktarıldı.

Özgüner'in evinde bulunan Ekrem İmamoğlu'na ait olduğu belirlenen telefonunun ekranında İmamoğlu ve bir kız çocuğun fotoğrafının yer aldığı görülüyor.

Kasapoğlu, İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Özgüner'in ifadesinde bahsettiği telefonun hakkında bilgisinin sorulması üzerine şu savunmayı yaptı:

"Ekrem İmamoğlu'nun çok uzun yıllar kartvizitinde yer alan bir telefon numarasının kullandığı telefon olarak hatırlamaktayım. Ancak bu telefon numarasının çok sayıda kişide olması ve bir zaman sonra İBB'nin ilgili kurumlarının ilgilenmesi gereken sorunlar için bile aranır hale gelmesi hatta İBB'nin çözüm masası gibi konumlanan ve yoğun bir hale gelen telefon olması sebebiyle yaklaşık 2 yıl önce bahse konu telefon numarasını Özel Kalem Müdürlüğü sekretaryasına yönlendirdik."

"SIM KARTIN NEREDEN OLDUĞU HAKKINDA BİR FİKRİM YOK"

Yapılacak inceleme sonrasında hattın yönlendirme yapıldığı ve kapatıldığı tarihlerin belirlenebileceğini aktaran Kasapoğlu, "Ben bahse konu telefonun İBB Başkanımızın kullandığını hatırlamıyorum ve kendisinde bu cihazı görmedim. Bahse konu telefona takılı vaziyette olan hattı uzun bir süre önce kullanıma kapatıldığını biliyorum. Şu anda SIM kartın nereden olduğu hakkında bir fikrim yoktur. Bahse konu telefonun bir çok çalışan tarafından kullanıldığından, şifresiz olarak kullanıldığını hatırlıyorum. Dolayısıyla şifresi hakkında bilgim yoktur." beyanında bulundu.

Şüpheli Kasapoğlu, İBB'de kullanım süresi dolan cihazların Bilgi İşlem Daire Müdürlüğüne teslim edilmesi yönünde genel bir uygulama olduğunu, çalışma arkadaşlarının bu refleksle telefonu birime bıraktığını düşündüğünü kaydetti.

19 Mart'ta bu telefonla ilgili bir talimat vermediğini iddia eden Kasapoğlu, ilgili kurumun telefon hakkında nasıl işlem uyguladığını görev alanı dışında olduğunu için bilmediğini savundu.

İMAMOĞLU'NUN KORUMA MÜDÜRÜYLE 2019-2025 YILLARINDA 3622 KEZ ARAMA KAYDI TESPİT EDİLDİ

Polis ekipleri, Kadriye Kasapoğlu'nun Ekrem İmamoğlu'nun koruma müdürü Mustafa Akın'la 2019-2022 yılları arasında 2385 kez, 2022-2025'te ise 1237 arama kaydı tespit edildi.

Aynı şüphelinin KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt'la 2019-2025 yılları arasında 830, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay'la 2019-2025 yılları arasında 1003, İBB Hukuk Danışmanı İbrahim Bülbüllü ile 2019-2024 yılları arasında 77, Seza Büyükçulha'yla da 2021-2025 yılları arasında 45 arama kaydının bulunduğu belirlendi.

Bu tespitlerin sorulduğu Kasapoğlu, İBB Özel Kalem Müdürlüğünün diğer birimlerle iletişimini sağlayıp, İBB Başkanı İmamoğlu'nun belediye ekosistemindeki koordinasyonunu yerine getirmekten, toplantı ve diğer tüm görüşmeleri düzenlemekten sorumlu olduğunu savunarak, görevleri nedeniyle belirtilen kişilerle görüşe yapmasının olağan olduğunu öne sürdü.

Kasapoğlu, Bülbüllü ve Büyükçulha'yla arama kaydının olmasının görevi gereği normal olduğunu beyan etti.