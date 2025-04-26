İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanması sonrası İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

İstanbul'daki bir otelde 12 Ekim 2024'te gerçekleşen görüşmeye ilişkin soruşturma dosyasına giren yeni görüntülerde, İmamoğlu'nun saat 11.29'da yanındaki kişilerle otelden çıktığı görülüyor.

Söz konusu görüntülerde, saat 11.36'da ise bir kişinin iki bavulla otelden ayrılış anı yer alıyor.

Daha önce ulaşılan görüntülerde, saat 08.48'de elinde bavulla bir kişinin otele giriş yaptığı, Ekrem İmamoğlu'nun şüpheliler Tuncay Yılmaz, Ertan Yıldız, Adem Soytekin, Fatih Keleş ve Hüseyin Köksal ile görüşmesinden 50 dakika önce de İmamoğlu'nun korumalarının geldiği görülmüştü.

Söz konusu görüşmenin yapılacağı salonu gören kameraların korumalar tarafından saat 09.14'te bantla kapatıldığı ve görüntü alınmasının engellendiği tespit edilen görüntülerde, İmamoğlu'nun saat 10.04'te geldiği yer almıştı.

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