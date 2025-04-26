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İBB'de yolsuzluk soruşturmasında yeni görüntüler ortaya çıktı! Otelden iki bavulla çıktılar

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında, Ekrem İmamoğlu'nun kentteki bir otelde şüpheliler Tuncay Yılmaz, Ertan Yıldız, Adem Soytekin, Fatih Keleş ve Hüseyin Köksal ile görüşmesinin yeni görüntülerine ulaşıldı. Görüntülerde, İmamoğlu'nun saat 11.29'da yanındaki kişilerle mekandan çıktığı ardından ise bir kişinin iki bavulla otelden ayrılış anı yer alıyor.

AA26 Nisan 2025 Cumartesi 07:17 - Güncelleme:
İBB'de yolsuzluk soruşturmasında yeni görüntüler ortaya çıktı! Otelden iki bavulla çıktılar
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanması sonrası İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

İstanbul'daki bir otelde 12 Ekim 2024'te gerçekleşen görüşmeye ilişkin soruşturma dosyasına giren yeni görüntülerde, İmamoğlu'nun saat 11.29'da yanındaki kişilerle otelden çıktığı görülüyor.

İKİ BAVULLA OTELDEN ÇIKIŞ

Söz konusu görüntülerde, saat 11.36'da ise bir kişinin iki bavulla otelden ayrılış anı yer alıyor.

OTELDE PARA KASALARIYLA SIR BULUŞMA

Daha önce ulaşılan görüntülerde, saat 08.48'de elinde bavulla bir kişinin otele giriş yaptığı, Ekrem İmamoğlu'nun şüpheliler Tuncay Yılmaz, Ertan Yıldız, Adem Soytekin, Fatih Keleş ve Hüseyin Köksal ile görüşmesinden 50 dakika önce de İmamoğlu'nun korumalarının geldiği görülmüştü.

Söz konusu görüşmenin yapılacağı salonu gören kameraların korumalar tarafından saat 09.14'te bantla kapatıldığı ve görüntü alınmasının engellendiği tespit edilen görüntülerde, İmamoğlu'nun saat 10.04'te geldiği yer almıştı.

Türk televizyonlarında ilk kez 24 TV'de... İmamoğlu'nun 'para kasalarıyla' buluşması deşifre oldu

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