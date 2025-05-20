İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun 'villacısı' olarak kamuoyunda tanınan, paravan şirketler üzerinden milyarlık ihaleler alan Ali Nuhoğlu'nun el konulan firmaları belediyedeki 'hortum çarkı'nın işleyişini ortaya çıkardı.

İmamoğlu'nun kasası Ali Nuhoğlu'nun yaklaşık 2.5 milyar liralık ihaleleri imza yetkisi verdiği tesisatçısı ve makam şoförünün üzerine kurdurduğu şirketler üzerinden aldığı belirlendi.

TESİSATÇI BAŞKAN...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilen, İmamoğlu'nun en yakın adamlarından olan Ali Nuhoğlu'nun sahibi olduğu Trend İnşaat ile bunlarla ilişkili olduğu değerlendirilen Nuhoğlu İnşaat ve İstcon İnşaat'ta ele geçirilen belgeler, hortum çarkının planlanmış ve kurgulanmış olduğunu gösteriyor. Şirkette ele geçirilen belgelere göre, İBB'ye bağlı KİPTAŞ'ın Akşemsettin Mahallesi'ndeki 445 konutluk kentsel dönüşüm ihalesini 2.1 milyar TL'ye alan, İstanbul Anadolu yakası 1. Grup Köprü Güçlendirme İnşaatı için de belediye ile 340 milyon TL'lik sözleşme imzalayan İstcon İnşaat'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı'na getirilen 22 yaşındaki Furkan Remzi Ceylan'ın Nuhoğlu İnşaat'ta "elektrik tesisat ustası" olarak işe başladığı belirlendi.

İMZALAR MAKAM ŞOFÖRÜ'NDEN

Sabah'ın haberine göre, Ali Nuhoğlu'nun İBB ihalelerini aldırdığı paravan şirketi İstcon'a makam şoförünü atadığı da tespit edildi.

Öte yandan, İBB'deki ihaleler İstcon İnşaat adına alınsa da şirketin tüm finans, muhasebe ve idari operasyonlarının Ali Nuhoğlu'na ait Trend İnşaat'ın Kadıköy'deki merkezinde yönetildiği de ortaya çıktı.

HEP AYNI YÖNTEM!

Ali Nuhoğlu'nun tesisatçısı ve makam şoförüne şirket kurdurup, imza yetkisi vermesi, İBB ihalelerini bu yolla alması 'sıvacı' Adem Soytekin'i ve 'bodyguard' Furkan Yalçınkaya'yı hatırlattı. Şirkette yapılan incelemelerde, 2023'te İstcon İnşaat şirketine genel müdür yardımcısı olarak atanan ve müştereken imza yetkisi verilen Oğuz Kaan Demircioğlu'nun, Ali Nuhoğlu'nun Trend İnşaat firmasında makam şoförü olarak işe alındığı tespit edildi.

Daha önce İmamoğlu İnşaat'ta sigortalı çalışan, sıvacılık yapan Adem Soytekin'in de paravan şirketler kurup, İmamoğlu belediye başkanı olduktan sonra orantısız şekilde zenginleştiği ortaya çıkmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında Ekrem İmamoğlu'nun para kasası olarak bilinen Adem Soytekin de tutuklanmıştı.

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan, etkin pişmanlık kapsamında ifade veren Ahmet Çiçek de Çeşme'de bir gece kulübünde tanıştığı bodyguard Furkan Yalçınkaya üzerine şirket kurdurmuş, bu şirket üzerinden İBB'ye naylon faturalar kestirmişti.

VİLLACI NUHOĞLU'NA AVANS...

Bilindiği gibi, Ekrem İmamoğlu'nun mal beyanında yer almayan ve Sarıyer Emirgan'da bulunan 50 milyon dolar değerindeki üç villayla ilgili iddialar kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

Villaların, Ali Nuhoğlu tarafından 2021'de 50 bin TL sermayeyle kurulan Güllüce Tarımcılık Sanayi aracılığıyla satın alındığı tespit edilmişti. 7 Mart 2024'te ise Ali Nuhoğlu, Güllüce Tarımcılık'taki tüm hisselerini İmamoğlu İnşaat adına Tuncay Yılmaz'a devretmişti.

Villaların satın alınması süreciyle ilgili ilginç detaylar daha ortaya çıktı. Güllüce Tarım'ın İmamoğlu İnşaat'a satışının gerçekleştiği 15 Mart 2024 tarihinde Ali Nuhoğlu'nun tesisatçısı ve makam şoförüne kurdurduğu İstcon İnşaat'a Kiptaş'ın 200 milyon TL'ye yakın avans ödemesi yaptığı belgelerle tespit edildi.

Buna göre, İBB'nin konut şirketi KİPTAŞ'tan 2.1 milyar TL'lik kentsel dönüşüm ihalesini alan İstcon 13 Şubat 2024 tarihinde sözleşme imzaladı. KİPTAŞ şirkete 15 Mart 2024 tarihinde 199 milyon 500 bin TL'lik avans ödemesi yaptı.

Söz konusu tarihlerde Güllüce Tarım'ın İmamoğlu İnşaat'a satışı gerçekleştirildi. KİPTAŞ'ın avans ödemesi ile İmamoğlu İnşaat'ın Güllüce Tarım için Ali Nuhoğlu'na yaptığı 5 milyon TL'lik ilk çek ödemesinin aynı tarihte gerçekleşmesi dikkat çekti.

TMSF'YE GEÇTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Ekrem İmamoğlu ve 99 kişi hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Ali Nuhoğlu'nun Trend İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi ile Nuhoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi ve tutuklu Furkan Remzi Ceylan'ın İstcon İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'ne savcılığın talebi üzerine, nöbetçi sulh ceza hakimliği kararınca nisanda el konulmuştu.

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