İBB'deki milyonluk rant AK Parti tarafından kesildi

19 Temmuz 2020 Pazar 11:16 - Güncelleme: 19 Temmuz 2020 Pazar 11:16

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından geçtiğimiz ay vapur ücretlerinin 5 kuruş olduğu açıklanmıştı. Söz konusu uygulamada CHP'li meclis üyesinin ailesine ait vapurların yer almadığı ortaya çıktı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından Şehir Hatları genel müdürlüğü görevine atanan Sinem Dedetaş'ın kayın pederine kolaylık sağladığı bu uygulama gündemi meşgul ederken, indirimden muaf tutulan Dentur Avrasya teknelerinin çiziminin de Sinem Dedetaş tarafından yapıldığı ortaya çıktı.

İBB yönetimi, geçtiğimiz ay aldığı kararla 31 Ağustos 2020 tarihine kadar, sabah saat 10.00 ile 16 saatleri arasında vapur yolculuklarının 5 kuruş olduğunu açıklamıştı. Söz konusu indirimin sadece, Üsküdar-Eminönü, Kadıköy-Eminönü, Kadıköy-Karaköy, Kadıköy-Beşiktaş ve 3 iskeleden fazla uğramalı hatlarda geçerli olacağı açıklandıİndirimden mahrum kalanlar sadece, Üsküdar- Beşiktaş, BeşiktaşKabataş hatlarını kullananlar oldu. Bu hatta şehir hatlarının dışında Dentur Avrasya şirketi faaliyet gösteriyor.

KARARI ALAN MÜDÜR O FİRMA SAHİBİNİN GELİNİ ÇIKTI

Sabah'ta yer alan habere göre; Eğer şehir hatları vapurları 100 bin yolcu taşıyan bu hatta çalışır ve ücretini 5 kuruşa indirirse, Dentur Avrasya milyonlarca liralık kazançtan olacaktı.Bu indirim talebini İBB'nin gündemine getiren kişi, CHP'li Üsküdar Belediyesi ve İBB Meclis Üyesi Nurkal Dedetaş'ın gelini olan ve aynı zamanda belediyenin seçimlerden sonra Şehir Hatları Genel Müdürü görevine atadığı Sinem Dedetaş'tı...

Aynı zamanda Dedetaş ailesinin, Dentur Avrasya'nın sahibi olduğu ortaya çıktı.Söz konusu indirim kararının ardından Dentur Avrasya dışındaki İstanbul'da denizde şehir içi yolcu taşımacılığı yapan Turyol'da teknesi olanlar büyük tepki gösterdi.



İBB'DEKİ "GELİN RANTI" AK PARTİ TARAFINDAN KESİLDİ!



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü'nün (UKOME) aldığı 5 kuruşa deniz ulaşım kararını onayladı. AK Parti grubu uygulamaya İBB tarafından dahil edilmeyen DENTUR'un işlettiği Üsküdar-Beşiktaş, Üsküdar-Kabataş'ı da dahil etti. Kararla rant da kesilmiş oldu. İBB Meclisi, geçen gün Yenikapı'daki Avrasya Gösteri Merkezi'nde toplandı. Toplantıda ele alınan gündem maddeleri arasında 8 Temmuz'da ortaya çıkan deniz ulaşımındaki rantla alakalı madde de oylandı.