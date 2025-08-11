İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında itirafçı olan tutuklu reklamcı Murat Kapki, üçüncü kez ifade verdi.

19 Mart günü tutuklanıp otobüsle cezaevine sevk edildikleri sırada Murat Ongun'un ortama "Emrah Bağdatlı'yı yurt dışına kaçırdık, keşke biz de kaçsaydık, aptal mıyız?" şeklinde söylemde bulunduğunu belirten Murat Kapki, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney eliyle BELTAŞ üzerinden reklam ihalelerinde yolsuzluk yapıldığını ve İnan Güney'in, Ekrem İmamoğlu'nun başında olduğu 'yolsuzluk sistemi'nin içerisinde olduğunu söyledi.

Murat Kapki, BVA reklam şirketinin ortağı ve İmamoğlu'nun kasası olduğu öne sürülen Hüseyin Köksal'ın gayriresmi ve pis işlerinin ise muhasebecisi Gönül Dursun ve Urbanmedya çalışanı Fatma Köksal tarafından bilindiğini ifade etti.

Sabah'ın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade veren Murat Kapki şunları söyledi:

ZORLA MARKET KARTI ALDIRDILAR

"Ramazan bayramlarında Murat Ongun, Kültür AŞ kanalıyla ben ve benim gibi bazı şirketlerden market kartı almak için Kültür AŞ hesabına para göndermemizi veya market kartı göndermemizi istiyordu. Senede ben de BVA olarak 500 bin TL civarı parayı Kültür AŞ hesabına gönderiyordum. Gönül Dursun isimli muhasebeci, Hüseyin Köksal'ın yine daha önceki ifadelerimde bahsettiğim gizli finans işlerini bilmektedir. Hüseyin Köksal'ın BVA şirketinden almış olduğu kâr paylarını Ekrem İmamoğlu'nun sistemine nasıl aktarıldığını, bu paranın bankadan çekilmesi, başka hesaplara aktarılması hususlarını Gönül Dursun isimli şahıs net olarak bilmektedir. Hatta Hüseyin Köksal bu kişiye 2024 senesi içerisinde bir araba satın alıp hediye etmiştir. Aynı şekilde Urbanmedya'da çalışan Fatma Köksal'da Hüseyin Köksal'ın gayriresmi para işleri hakkında bilgi sahibidir.

ONGUN 'KEŞKE BİZ DE KAÇSAYDIK' DEDİ

Bu soruşturma dosyası kapsamında tutuklandıktan sonra cezaevine sevkimiz sırasında otobüste Murat Ongun ortama "Emrah Bağdatlı'yı yurt dışına kaçırdık, keşke biz de gitseydik aptal mıyız?" şeklinde bir söylemde bulundu.

Emrah Bağdatlı, belediyeden direkt veya dolaylı şekilde aldığı işlerden elde ettiği haksız kazancı, sahte fatura yöntemiyle aklamaktadır. Zaten bu husus vergi incelemesinde ortaya çıkacaktır.

BELTAŞ'IN REKLAM İHALELERİNDEN HAKSIZ KAZANÇ ELDE EDİLDİ

2024 senesinin sonunda Beşiktaş Belediyesi'nin yapmış olduğu açık hava reklam ihalesine teklif vermek üzere BVA olarak teknik şartnameyi almıştık. İhale tarihinden bir gün önce beni Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ozan İş, FaceTime üzerinden arayarak ihaleye katılmamamı istedi.

Ben de nedenini sorduğumda 'Burayı BELTAŞ'a ihale edeceklerini, bu yüzden teklif vermemem gerektiğini' söyledi. Ben de bana bir oyun mu kuruyorsunuz diye sordum, o da bana hayır tüm firmaları tek tek arayıp teklif vermemelerini söyleyeceğini söyledi.

Ben de teklif hazırlığı yapan birkaç firmayı arayarak Ozan İş'in onları da aradığını teyit ettim ve ihaleye hiçbir şirket katılmadı ve BELTAŞ'a verildi. Buradaki amaç BELTAŞ üzerinden bu reklam yerlerini dilediği kişilere dilediği şekilde vererek haksız kazanç elde etmektir.

İNAN GÜNEY DE SİSTEMİN İÇİNDE

Şu an Beyoğlu Belediye Başkanı olan İnan Güney, daha önce Beşiktaş Belediyesi'nin iştirak şirketi olan BELTAŞ'ın genel müdürüydü. Her ne kadar şu an Beyoğlu'nda belediye başkanı olsa da Beşiktaş Belediyesi'nde ve BELTAŞ'ta hâlen fiiliyatta yetkili ve söz sahibidir. Reklam alanları ile ilgili işleri organize etmektedir. Dosya kapsamında şüpheli bulunan Serkan Öztürk, İnan Güney'in çok yakın arkadaşıdır ve aynı zamanda kasasıdır. Bu reklam alanlarını Serkan aracılığıyla diğer şirketlere vermektedir. Dosya kapsamında bahsi geçen ve önceki ifademde de Hüseyin Köksal'dan duymuş olduğum sistem içerisinde İnan Güney de vardır. İnan Güney, Ekrem İmamoğlu'na çok yakın bir isimdir. Tabiri caizse Ekrem İmamoğlu'nun adamıdır. Açık hava reklam sektöründe İnan Güney'in çok yüksek miktarlarda haksız kazanç elde ettiği bilinir.

