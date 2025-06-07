İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde suça karışan yöneticilere yönelik soruşturmada, İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün detaylı incelemeleriyle bir ihale skandalı daha ortaya çıktı.

İddialara ve İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün tespitlerine göre; İBB'nin toplu ulaşım araçlarının (Metrobüs ve Otobüsler) üç yılda bir yapılan Toplu Taşıma Araçları Bakım-Onarım İhalesi'nin 2018 yılına kadar verildiği Mercedes Benz Türk A.Ş. firmasına el çektirildi.

Mercedes Benz Yetkili Servisi, araçların büyük bir bölümü Mercedes marka olduğu için son olarak 2018 yılında ihaleye girerek ihaleyi aldı. İddialara ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri'nin tespitlerine göre; Ekrem İmamoğlu 2019 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra 2021 yılında süresi gelen söz konusu ihale yeniden yapıldı.

İhaleye, araçların yine büyük bir bölümü Mercedes marka olduğu için yetkili olan Mercedes Benz Türk A.Ş. firması da katıldı. Mercedes Benz Türk A.Ş. firması "Pay Defterinde İstekli Adına Teklif Vermeye Yetkilinin Kaşe ve İmzasının Bulunmadığı" gerekçesiyle ihaleden elendi. İddialara göre; ihaleye giren diğer firmalar da "Geçici Teminat Mektubunu Sunmamak" başta olmak üzere farklı gerekçelerle "İhale Komisyonu" tarafından ihale dışı bırakıldı.

TOPLAMDA DÖRT RAPOR HAZIRLANDI

Sabah'ın haberine göre, 2021 yılında ihale, İBB Soruşturmaları kapsamında haklarında gözaltı kararı olan ve firari olarak halen aranan Remzi Baka (Yurt Dışı Firar) ve Şaban Baka (Yurt İçi Firar) kardeşlerin sahibi olduğu Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş.'ye verildi. Bu firma CHP'li Özgür Karabat'ın ahbabıydı.

Mercedes Benz Türk A.Ş. firması, yolcuların can güvenlikleri için bakımların "Yetkili Servis" tarafından yapılması ve bakımdaki araçların parçalarının orijinalleriyle değiştirilmesi gerektiğini vurgulayan 39 sayfalık bir rapor hazırladı.

İhaleden önce de ilgili yerlere gönderildiği iddia edilen ve diğer firmaların "Yetkili Servis" olmadığına vurgu yapılan o rapor, Mercedes Benz Türk A.Ş. ihaleden elendikten sonra da İBB İstanbul Elektrik Tramvay Tünel İşletmeleri (İETT) Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığı'na gönderildi.

Tüm çabalara rağmen İBB'nin toplu taşıma araçlarının bakım-onarım ve yedek parça değişimi ihalesi 2021 yılında olduğu gibi 2024 yılındaki ihalede de yine Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş.'ye verildi.

İddialara göre raporları İETT'ye gönderen AK Parti İBB Meclis Grubu, İBB'nin "Yıllık Bütçe ve Değerlendirme" toplantılarında da durumu defalarca dile getirdi. Yolcu güvenliğini içeren risk ve durum; 2021, 2022 ve 2024 yıllarında hazırlanan ve İETT'ye gönderilen raporlarla detaylı bir şekilde anlatıldı.

Tüm çabalara rağmen; 2024 yılında da Otobüs Bakım-Onarım Hizmetleri İhalesi'nin yüzde 83.19'u Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş.'ye, kalan bölümü ise İBB Soruşturması'nın şüphelilerinden olan ve gözaltına alınan Aziz İhsan Aktaş'ın sahibi olduğu Bilginay Temizlik Hizmetleri A.Ş.'ye verildi.

Toplu taşıma araçlarının bakım ve onarım işlemlerinin yeterli seviyede ve uygun bir şekilde yapılmadığı ve araçlarda değişen bazı yedek parçaların orijinal olmadıkları iddia edildi.

"METROBÜS ŞARTLARINA UYGUN DEĞİL"

İddialara göre; İBB'nin toplu ulaşım araçlarında söz konusu tarih ve ihalelerden sonra arıza, yangın ve diğer bazı sorunların ortaya çıktığı ve vatandaşların can güvenliklerinin göz göre göre riske atıldığı ileri sürüldü.

Mercedes Benz Türk A.Ş. firması ve AK Parti İBB Meclis Grubu'nun hazırladığı raporlarda "İhaleye teklif veren Mercedes Benz Türk A.Ş., ihale kapsamındaki araçların bakımı için değişimi zorunlu olan parçaların ve yapılması zorunluluk arz eden hususları detaylı olarak belirtip, bunların teknik şartnameye eklenmesi gerektiğini belirterek; "Yıllardır onarım ve kısmi değişimlerle yıpranmış ilgili kapsamın daha uzun süre kısmi/geçici onarım ve değişim ile önümüzdeki yıllarda devam etmesi yol/yolcu/sürücü emniyeti açısından risklidir. Söz konusu kapsamın bir aksiyon çerçevesinde komple orijinal yedek parça ile yenilenmesi gerekmektedir. Mevcut yıpranma ve yaşlanma sebebiyle ömrünü tamamlamaya yaklaşmış kapsamın değişmemesi durumunda; yolda kalma ve yüksek yolcu memnuniyetsizliği riski vardır. Filoya yeni eklenecek olan Metrobüs Hattı dışında kullanılmış araçlar incelendiğinde ilgili kapsamların hiç elden geçmediği ve Metrobüs şartlarına uygun olmadığı görülmüştür. Metrobüs uygulama, saha ve çalışma şartlarına araçların ilgili kapsamlarının yenilenmesi yol/yolcu/sürücü emniyeti açısından önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi.

"BİR AYDA 378 ARAÇTA ARIZA KAYDI VAR"

Söz konusu raporlarla ihalelere itirazların da yapıldığı fakat itirazların değerlendirilmediği iddia edildi. 2022 yılında hazırlanan ve AK Parti İBB Meclis Grubu tarafından yine İBB İETT'ye gönderilen raporda yer verilen "Söz konusu ihale kapsamında bakım-onarımı ihale edilen 638 araçtan bir aylık süre içerisinde 378 aracın arıza kaydı sebebiyle garaja dönmüş olması, bakım hizmetinin doğru ve verimli yapılmadığının delilidir" ifadelerine yer verildi.

Rapordaki bu ifadelere rağmen 2024 yılındaki ihalenin yeniden Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş.'ye verildiği vurgulandı. Toplu taşıma araçlarında yaşanan sorunların da altının çizildiği raporlarda; ihalelerden elenen bazı firmaların, ihaleleri alan Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş.'den çok daha düşük teklifler verdiklerine, ihale dışı kaldıklarına ve yeterli rekabet koşullarının oluşmadığına vurgu yapıldı.

İmamoğlu'nun zengin ettiği tamirci Remzi kayıplara karıştı