İş insanı Ekrem Reşat Tüzün, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifadede, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin 31 Mart 2019 seçimlerinden sonra açık hava reklam ihalelerine katılan şirketleri toplantıya çağırarak gayriresmî ücret talep ettiğini söyledi.

İBB'ye yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tanık olarak ifade veren iş adamı Ekrem Reşat Tüzün, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na önemli bilgiler verdi.

İBB yönetiminin, 31 Mart 2019 seçimlerinin hemen ardından reklam ihalelerine giren iş adamlarını topladığını söyleyen Tüzün, "Bu toplantıda 'Sistemde kalmak istiyorsanız reklam izni için bazı bedeller ödemelisiniz.' diye bize bir liste verdiler." dedi.

İş adamı Ekrem Reşat Tüzün, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifadede şunları anlattı:

Toplantıda, "Sistemde kalmak istiyorsanız bazı bedeller ödemelisiniz" denildiğini belirten Tüzün, bu bedellerin mevzuatta ve yönetmeliklerde yer almadığını, tamamen kayıt dışı olduğunu ifade etti.

Kendi portföylerindeki reklam alanlarına ilişkin oluşturulan bir ücret listesi üzerinden ödeme istendiğini belirtti. 2019 öncesinde İBB Kentsel Tasarım Müdürlüğü'nden ücretsiz alınan reklam izinlerinin, yeni dönemde Kültür AŞ tarafından "tasarım bedeli" ve "grafik tasarımı" gibi farazi açıklamalarla faturalandırılarak resmîleştirildiğini aktardı.

Gerçekte bu hizmetlerin sunulmadığını, sadece iznin verilmesi için bir kılıf oluşturulduğunu vurguladı. Ayrıca, toplanan paraların bazı şirketlere park düzenlemesi gibi sahte işler verilerek aktarıldığını, bu durumun sahte fatura yoluyla menfaat sağlama amacı taşıdığını belirtti.

İçişleri Bakanlığı bu nedenle soruşturma başlattı. Süreç sonunda işler Medya AŞ'ye devredildi. Ücret ödemeyen şirketlerin başvuruları ise bir yıl bekletildi.

REKLAM PANOLARINDAN 'ECRİMİSİL' ADIYLA PARA TOPLANDI

Tüzün, pano reklamları için "ecrimisil bedeli" adı altında ücret tahsil edildiğini belirterek, "Yani gayriresmî olan ücretler ecrimisil yoluyla yasal çerçeveye oturtuluyor. Bu süreç o dönem Serdal Taşkın isimli şahıs tarafından yönetiliyordu.

Örneğin Ortaköy'den Sarıyer'e kadar sahil yolu üzerinde reklam panolarının konulması yasaktır, ancak bahsettiğim bölgelerde reklam panoları yoğun şekilde yerleştirilmiş durumda" dedi.

